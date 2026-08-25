ترامب يحذر: تدمير أي سفينة إيرانية تزرع ألغاما جديدة في هرمز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية بمضيق هرمز، محذرا إيران من أن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره على الفور وبشكل منهجي.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" اليوم الثلاثاء إن إيران أُبلغت بأن الولايات المتحدة ستدمر فورا وبشكل منهجي أي سفينة أو قارب يضع ألغاما جديدة.

وأضاف: "من خلال القوة الفضائية، نراقب كل شبر من المضيق، كما نراقب أيضا جبل بيكاكس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي دُمرت بالفعل".

وتابع ترامب أن سياسة "عدم التسامح مطلقا" مع زرع الألغام مطبقة بالكامل وسارية المفعول.