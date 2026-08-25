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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية ووزير الشباب والرياضة يفتتحان ملعبًا قانونيًا بالنجيل الصناعي بمركز شباب أبو الغيط بالقناطر الخيرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

افتتح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، أعمال إنشاء ملعب قانوني بالنجيل الصناعي بمركز شباب أبو الغيط بمدينة القناطر الخيرية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 158، وفي إطار جهود الدولة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية ورفع كفاءتها، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، واللواء عبد العظيم سعيد رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.


وشملت أعمال المشروع تأسيس وتجهيز الملعب، وتنفيذ ورفع كفاءة الأسوار المحيطة به، وإنشاء سور حديدي، إلى جانب تنفيذ أعمال الكهرباء اللازمة، بما يسهم في توفير ملعب مجهز وفق المواصفات المناسبة لممارسة الأنشطة والمنافسات الرياضية.
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، وتوفير الإمكانات اللازمة أمام النشء والشباب لممارسة الرياضة في بيئة مناسبة، مشيرًا إلى أن تطوير الملاعب يمثل دعمًا مباشرًا للمنظومة الرياضية بالمحافظة.
وأضاف محافظ القليوبية، أن المحافظة مستمرة في التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وتعظيم الاستفادة منها، بما يخدم أبناء القليوبية ويدعم اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.
ومن جانبه، أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، أن تنفيذ وافتتاح الملاعب القانونية بالنجيل الصناعي يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتوفير منشآت رياضية مؤهلة تستوعب الأنشطة والمنافسات المختلفة.
وأشار الوزير إلى استمرار جهود الوزارة في رفع كفاءة وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف المحافظات، بما يعزز دور مراكز الشباب في خدمة النشء والشباب، واستثمار طاقاتهم بالشكل الأمثل.
ويأتي افتتاح الملعب ضمن فعاليات احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ 158، وفي إطار التعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة للارتقاء بمستوى المنشآت والخدمات الرياضية والشبابية المقدمة لأبناء المحافظة.

القليوبية وزير الشباب جولة تفقدية القناطر الخيرية العيد القومي محافظ القليوبية

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