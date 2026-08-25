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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة: الجمع السكني المباشر يدخل حي الهرم ضمن خطة تطوير منظومة النظافة

محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة
محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة
أحمد زهران   -  
عدسة كيرلس صلاح

كشف محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، عن قرب بدء تطبيق منظومة الجمع السكني المباشر للمخلفات في حي الهرم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح مرعي، خلال حواره مع «صدى البلد»، أن حي الهرم سيتم إسناده إلى إحدى الشركات الكبرى المتخصصة، لتتولى تنفيذ أعمال الجمع السكني وكنس الشوارع والتعامل مع المخلفات والتخلص الآمن منها بصورة متكاملة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة أن تطبيق المنظومة الجديدة يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تطوير خدمات النظافة في عدد من أحياء المحافظة، مشيرًا إلى أن الهرم سيكون من أوائل الأحياء التي تشهد تفعيل منظومة الجمع السكني المباشر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن خطة المحافظة ستتوسع عقب حي الهرم لتشمل أحياء العمرانية والطالبية، إلى جانب وجود تعاقد قائم في حي جنوب الجيزة، بما يعني دخول 4 أحياء إلى منظومة الجمع السكني المباشر.

وأشار مرعي إلى أن المحافظة ستعمل بالتوازي على تحسين مستوى النظافة في الأحياء الستة الأخرى، من خلال إعادة توزيع المعدات والإمكانات التي كانت مخصصة للأحياء التي ستدخل المنظومة الجديدة، بما يساهم في زيادة كفاءة أعمال النظافة وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود محافظة الجيزة لإعادة تنظيم منظومة النظافة والتعامل مع المخلفات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التوسع في الاعتماد على الشركات المتخصصة في أعمال الجمع والنظافة والتخلص الآمن من المخلفات.

السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة محافظة الجيزة منظومة الجمع السكني حي الهرم

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