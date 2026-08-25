«شربات المولد» في شوارع الجيزة.. مؤسسة أبو العينين تحتفل مع المواطنين بذكرى المولد النبوي

في أجواء تحمل البهجة والمحبة، قامت مؤسسة أبو العينين بتوزيع «شربات المولد» على المواطنين في شوارع الجيزة، احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف، ومشاركةً للأهالي فرحتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المصريين.

وشارك متطوعو المؤسسة في توزيع أكواب الشربات على المارة والأسر والأطفال وكبار السن، وسط أجواء احتفالية أعادت إلى الأذهان العادات المصرية الأصيلة المرتبطة بالمولد النبوي، ونشرت الفرحة بين المواطنين.

ويأتي توزيع الشربات تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضمن الفعاليات التي تنظمها مؤسسة أبو العينين للاحتفال بالمولد النبوي، والتي تشمل توزيع أكثر من 300 ألف علبة حلوى في الجيزة وعدد من المحافظات.

وتُنفذ هذه الجهود بتوجيهات النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ومتابعة السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، تأكيدًا لحرص المؤسسة على مشاركة المواطنين مناسباتهم والوصول بالفرحة إلى مختلف الفئات.

وتواصل المؤسسة توزيع حلوى المولد من خلال فرق المتطوعين والسيارة المتنقلة التي تجوب شوارع الجيزة، إلى جانب زيارة مدارس التربية الفكرية ودور رعاية المسنين ومرضى الأورام، وإرسال آلاف العلب إلى المحافظات عن طريق الجمعيات القاعدية.

وتأتي هذه الأنشطة امتدادًا لمسيرة مؤسسة أبو العينين في العمل الاجتماعي والإنساني، وحرصها الدائم على إحياء المناسبات الدينية بروح من المحبة والتكافل وإدخال السرور على قلوب المواطنين.