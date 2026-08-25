أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

تعد الفولية (فول سوداني بالسكر)، وهي من أشهر الحلويات الشرقية التي تُحضَّر عادة في المناسبات مثل المولد النبوي، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها فى المنزل بخطوات بسيطة.

طريقة عمل الفولية..

المكونات:

2 كوب فول سوداني (غير مملح ومحَمّص)

1 كوب سكر

¼ كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

رشة فانيليا (اختياري)

نقطة من الزيت لدهن الصينية

الطريقة لعمل السمسمية:

1. تحضير الصينية:

ادهن صينية أو رخامة بنقطة زيت وافرد عليها ورق زبدة إن وُجد.

2. تحضير الكراميل:

في قدر على نار متوسطة، ضَع السكر والماء وعصير الليمون.

اترك الخليط حتى يبدأ في الغليان دون تقليب، ثم خفّف النار.

راقب لون الخليط حتى يتحول إلى لون ذهبي مائل للبني (كراميل فاتح).

يمكنك إضافة رشة فانيليا في هذه المرحلة.

3. إضافة الفول السوداني:

بمجرد وصول الكراميل للون المطلوب، أضف الفول السوداني وحرّك بسرعة حتى يتغطى بالكامل بالكراميل.

4. فرد الخليط:

اسكب الخليط على الصينية المدهونة، وافرده بسرعة باستخدام ملعقة مدهونة بالزيت.

يمكنك وضع ورقة زبدة فوقها وفردها أكثر باستخدام النشابة.

5. التقطيع:

اترك الفولية لتبرد قليلًا (حوالي 5 دقائق).

وهي لا تزال دافئة، قطّعها بالسكين إلى مربعات أو مستطيلات حسب الرغبة.

6. التقديم:

بعد أن تبرد تمامًا وتتصلب، تقدم أو تُخزن في علبة محكمة الغلق.

نصائح:

لا تترك الكراميل يحترق لأنه سيعطي طعمًا مرًا.

استخدم فول سوداني محمص مسبقًا لمذاق أفضل.

يمكن استبدال الفول بأي نوع مكسرات آخر (مثل اللوز أو السمسم لعمل السمسمية).