الأعلى للإعلام: وقف بث برنامج "قهوتك مع ندى" وبرنامج "شبابنا مستقبلنا" المذاعَين على قناة الحدث

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز اعتماد الإجراءات الفورية التي اتخذتها إدارة قناة «الحدث اليوم» بشأن ما تم رصده من قيام مقدمتي برامج بممارسة العمل الإعلامي دون استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية واجبة الاتباع، وذلك في إطار إجراءات المجلس لمواجهة ظاهرة «بيع الهواء».

وجاءت قرارات قناة «الحدث اليوم»، التي أقرها المجلس، كالتالي:

أولًا: وقف بث برنامج «قهوتك مع ندى» ومنع ظهور مقدمته ندى محمد توفيق عبدالمولى، لحين استيفاء التصاريح اللازمة للظهور الإعلامي.

ثانيًا: وقف بث برنامج «شبابنا مستقبلنا» ومنع ظهور مقدمته رشا محمود إبراهيم عبداللطيف، لحين استيفاء التصاريح اللازمة للظهور الإعلامي.

ويؤكد المجلس ضرورة عرض كافة الإجراءات التي اتخذتها القناة على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وموافاته بما تم تنفيذه منها، وذلك قبل استئناف عرض البرنامجين مرة أخرى.

يأتي هذا القرار في إطار إجراءات المجلس للقضاء على ظاهرة «بيع الهواء»، بما يسهم في ترسيخ الانضباط المهني، والالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية، والارتقاء بمستوى المحتوى المقدم للجمهور.