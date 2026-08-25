قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك ينفي منحه مهلة أسبوع لتقديم مستندات طعن زيزو
مستشار الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة توفر الضمانات للاحتلال لفعل ما يريده
الشيخ خالد الجندي يوضح الفارق بين صفات النبي وأوصاف النبي
وزير التعليم: تطوير مادة التاريخ بالبكالوريا المصرية لتعزيز الوعي والربط بالواقع
اللحظات الأخيرة قبل الإعلان.. مرموش يصل إلى مقر توتنهام تمهيدًا لإجراء الفحص الطبي
التأمينات: تقسيط مديونيات الشركات والمصانع بمقدم 5% دعمًا لمجتمع الأعمال
عودة الهدوء للمنطقة.. واشنطن تستعد لإعادة دبلوماسييها إلى سفارات الشرق الأوسط
فلسطين في مواجهة سياسة الأمر الواقع.. أين يقف المجتمع الدولي؟
المولد النبوي 2026.. رددوا أفضل 5 صيغ للصلاة على الرسول في يوم ميلاده
مفيش الكلام ده.. الحسين عموتة يرفض طلب لاعبي الأهلي بعد ثلاثية إنبي
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. خطة إعلامية موسعة لتغطية دورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026»
وزير الصحة: واحد من كل 9 أشخاص مصاب بالسكري و62% من الحالات غير مشخصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر لأوائل الثانوية الأزهرية: تفوقكم أمانة وعليكم مسئولية مواصلة النجاح وخدمة وطنكم ودينكم.. صور

خلال مقابلة شيخ الأزهر لاوائل الثانوية الأزهرية
خلال مقابلة شيخ الأزهر لاوائل الثانوية الأزهرية
إيمان طلعت

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمكتبه بمشيخة الأزهر، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، وكرّمهم تقديرًا لتفوقهم وتميزهم، مؤكدًا أن التفوق الحقيقي لا يُقاس بالدرجات وحدها، وإنما بما يصاحبه من علم نافع وأخلاق رفيعة وقدرة على تحمل المسؤولية.

مكافأة مالية ورحلة عمرة لأوائل الثانوية الأزهرية 

ومَنح فضيلة الإمام الأكبر كلَّ طالب من الطلاب الأوائل مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ورحلة عمرة، تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم العلمية، مؤكدا فضيلته أن ما حققه الطلاب هو ثمرة للجد والاجتهاد والصبر، داعيًا إياهم إلى أن يجعلوا من تفوقهم بداية لمرحلة جديدة من العطاء، وأن يوظفوا ما اكتسبوه من علم في خدمة دينهم ووطنهم وأمتهم، ويحافظوا على أخلاقهم؛ فالأزهر ينشد تخريج إنسان يجمع بين العلم والأخلاق ويحمل رسالة نافعة للناس.

ووجّه فضيلته الشكر إلى أسر الطلاب الأوائل، مشيدًا بدورهم في رعاية أبنائهم ومساندتهم وتهيئة المناخ المناسب لتحصيلهم وتفوقهم، مؤكدًا أن الأسرة شريك أساسي في نجاح أبنائها، داعيًا أولياء الأمور إلى مواصلة دعمهم خلال المرحلة الجامعية، بما يعينهم على استثمار قدراتهم في بناء مستقبلهم وخدمة وطنهم وأمتهم.

وأعرب الطلاب الأوائل عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر وتكريمه لهم، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل حافزًا لمواصلة التفوق خلال المرحلة الجامعية، مقدرين ما يقدمه الأزهر من رعاية ودعم لأبنائه، ومعربين عن اعتزازهم بانتمائهم إليه وحرصهم على مواصلة مسيرتهم العلمية بما يسهم في خدمة دينهم ووطنهم وأمتهم.

شيخ الأزهر أوائل الثانوية الأزهرية مكافأة مالية ورحلة عمرة لأوائل الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

امام عاشور

شبانة يتحدى الإعلام السعودي: اثبتوا أن الأهلي عرض إمام عاشور على اتحاد جدة

عبدالظاهر السقا

هيثم عرابي: عمري ما اشتغل مع عبدالظاهر السقا تاني بسبب هذا الأمر

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

فالنسيا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25-8-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

معارض اهلاً مدارس

استعد للشراء.. موعد افتتاح معرض أهلا مدارس 2026 بالمحافظات ونسب التخفيضات

مرتبات شهر اغسطس

بعد الزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 وقيمة الرواتب

منصة مصر الرقمية

دليلك الشامل لاستخراج الأوراق الرسمية.. خدمات الأحوال المدنية على منصة مصر الرقمية

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد