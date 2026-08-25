شيخ الأزهر لأوائل الثانوية الأزهرية: تفوقكم أمانة وعليكم مسئولية مواصلة النجاح وخدمة وطنكم ودينكم.. صور

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمكتبه بمشيخة الأزهر، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، وكرّمهم تقديرًا لتفوقهم وتميزهم، مؤكدًا أن التفوق الحقيقي لا يُقاس بالدرجات وحدها، وإنما بما يصاحبه من علم نافع وأخلاق رفيعة وقدرة على تحمل المسؤولية.

مكافأة مالية ورحلة عمرة لأوائل الثانوية الأزهرية

ومَنح فضيلة الإمام الأكبر كلَّ طالب من الطلاب الأوائل مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ورحلة عمرة، تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم العلمية، مؤكدا فضيلته أن ما حققه الطلاب هو ثمرة للجد والاجتهاد والصبر، داعيًا إياهم إلى أن يجعلوا من تفوقهم بداية لمرحلة جديدة من العطاء، وأن يوظفوا ما اكتسبوه من علم في خدمة دينهم ووطنهم وأمتهم، ويحافظوا على أخلاقهم؛ فالأزهر ينشد تخريج إنسان يجمع بين العلم والأخلاق ويحمل رسالة نافعة للناس.

ووجّه فضيلته الشكر إلى أسر الطلاب الأوائل، مشيدًا بدورهم في رعاية أبنائهم ومساندتهم وتهيئة المناخ المناسب لتحصيلهم وتفوقهم، مؤكدًا أن الأسرة شريك أساسي في نجاح أبنائها، داعيًا أولياء الأمور إلى مواصلة دعمهم خلال المرحلة الجامعية، بما يعينهم على استثمار قدراتهم في بناء مستقبلهم وخدمة وطنهم وأمتهم.

وأعرب الطلاب الأوائل عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر وتكريمه لهم، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل حافزًا لمواصلة التفوق خلال المرحلة الجامعية، مقدرين ما يقدمه الأزهر من رعاية ودعم لأبنائه، ومعربين عن اعتزازهم بانتمائهم إليه وحرصهم على مواصلة مسيرتهم العلمية بما يسهم في خدمة دينهم ووطنهم وأمتهم.