قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطمئن كل المحبين أنا بخير.. أحمد موسى يعلن خروجه من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
وزير التعليم: "مفيش طالب هياخد درجات" بدون الإلتزام بالحضور في المدرسة
مخبأ سري تحت البيت الأبيض يهدد معركة ترامب القضائية بشأن قاعة الرقص
الداخلية: ضبط موظفين بشركات اتصالات وتجار وراء أزمة "خطوط المحمول"
خريطة العام الدراسي الجديد.. موعد بدء الدراسة والامتحانات والإجازات
وزير التعليم: تطبيق لائحة الانضباط بالمدارس وإجراءات حاسمة ضد متلفي الممتلكات المدرسية
وزير التعليم: نسبة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة بالمرحلة الابتدائية انخفضت لـ13%
24 مصابًا في حادث تصادم على طريق الدواويس وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور
9 وفيات و8 مصابين.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم 3سيارات بمطروح
حبس مالك مدرسة استغلال بيانات أولياء الأمور الشخصية في الحصول على قروض
قصة حياة النبي .. من الولادة حتى الوفاة
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز مشروعات المياه والصرف بمطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

100 مليون ريال تفصل بنزيما عن الهلال.. كيف يفكر النادي السعودي في إنهاء الصفقة؟

بنزيما
بنزيما
محمود أحمد

يبدو أن علاقة الفرنسي كريم بنزيما بنادي الهلال السعودي تقترب من محطة حاسمة بعدما كشفت تقارير عن تحركات داخل النادي لإنهاء ارتباطه بالمهاجم الفرنسي في ظل رغبة الإدارة في إعادة ترتيب قائمة الفريق وإفساح المجال أمام التعاقد مع الإنجليزي أولي واتكينز.

ولا يتعلق الأمر بقرار فني فقط إذ يجد الهلال نفسه أمام معادلة مالية ضخمة بعدما بات إنهاء عقد بنزيما مرتبطا بمخالصة قد تصل تكلفتها إلى نحو 100 مليون ريال سعودي أي ما يقارب 26 مليون دولار وفقا لما أوردته تقارير إعلامية.

وبذلك تحولت صفقة بنزيما من مجرد ملف فني إلى قرار مالي كبير خاصة أن الهلال سيكون مطالبا بالمفاضلة بين الاحتفاظ بالمهاجم الفرنسي ضمن قائمته أو تحمل تكلفة مالية ضخمة لإنهاء العلاقة تمهيدا لإعادة تشكيل خطه الهجومي.

الهلال أمام خيارين.. القيد الآسيوي أو الرحيل

تتمثل الخطة الحالية لإدارة الهلال في محاولة إقناع بنزيما بالبقاء ضمن قائمة الفريق الآسيوية مع عدم قيده في القائمة المحلية وذلك من أجل توفير مكان يسمح للنادي بضم أولي واتكينز.

هذا الخيار قد يمنح الهلال فرصة للاستفادة من خدمات المهاجم الفرنسي في البطولات الآسيوية مع تحرير مقعد في القائمة المحلية أمام الصفقة الجديدة.

لكن السيناريو الثاني سيكون أكثر تكلفة إذ في حال رفض بنزيما هذا المقترح تتجه إدارة الهلال إلى توقيع مخالصة مالية معه وإنهاء العقد بمجرد إتمام التعاقد مع واتكينز.

وهنا تبدأ الأزمة الحقيقية لأن التخلي عن بنزيما لن يكون قرارا بلا ثمن بل سيكلف خزينة النادي مبلغا ضخما لإنهاء العقد بالتراضي.

لماذا يريد الهلال التخلص من بنزيما؟

رغم أن بنزيما انضم إلى الهلال باعتباره أحد أبرز الأسماء العالمية فإن تجربته مع النادي لم تحقق حتى الآن المردود المنتظر.

المهاجم الفرنسي وصل إلى الهلال في يناير الماضي عقب مغادرة الاتحاد السعودي وسط توقعات كبيرة بأن يمثل إضافة هجومية للفريق مستفيدا من خبراته الطويلة على أعلى المستويات مع ريال مدريد والمنتخب الفرنسي.

لكن الفترة القصيرة التي قضاها مع الهلال لم تكن بالصورة التي انتظرها النادي وهو ما دفع الإدارة إلى إعادة تقييم وضعه داخل الفريق خاصة مع وجود رغبة قوية في التعاقد مع أولي واتكينز.

وبالتالي فإن المسألة لا تبدو مرتبطة بخلاف مباشر مع اللاعب بقدر ما تتعلق بإعادة ترتيب قائمة الأجانب والبحث عن تركيبة هجومية يعتقد النادي أنها أكثر ملاءمة للمرحلة المقبلة.

واتكينز يقلب حسابات الهلال

أصبح أولي واتكينز أحد أهم مفاتيح أزمة بنزيما داخل الهلال فالنادي السعودي يتحرك بقوة من أجل حسم صفقة المهاجم الإنجليزي وهو ما يفرض ضرورة توفير مكان له في قائمة الفريق المحلية.

ومن هنا ظهر المقترح الخاص بنقل بنزيما إلى القائمة الآسيوية باعتباره حلا وسطا يسمح للهلال بالاحتفاظ باللاعب الفرنسي والاستفادة منه قاريا وفي الوقت نفسه يفتح الباب أمام قيد واتكينز محليا.

لكن رفض بنزيما لهذا السيناريو سيجعل النادي أمام خيار أكثر صعوبة: إنهاء العقد وتحمل تكلفة المخالصة.

100 مليون ريال.. فاتورة رحيل بنزيما

تكلفة إنهاء عقد بنزيما تمثل الجانب الأكثر إثارة في الملف ووفقا للتقارير لن تتجاوز قيمة المخالصة المالية نحو 100 مليون ريال سعودي في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

ورغم أن الرقم قد يبدو ضخما فإن الهلال يواجه قرارا استراتيجيا: هل يحتفظ بلاعب لم يقدم المستوى المتوقع أم يتحمل تكلفة الرحيل من أجل إفساح المجال أمام مهاجم جديد؟

المبلغ الضخم يجعل القرار أكثر تعقيدا خاصة أن الهلال لن يدفع فقط مقابل التعاقد مع واتكينز وإنما قد يتحمل أيضا تكلفة إنهاء عقد بنزيما.

وبذلك قد تصبح الصفقة الجديدة مرتبطة فعليا بتكلفة مزدوجة على خزينة النادي: قيمة التعاقد مع واتكينز إلى جانب تكلفة التخلص من عقد بنزيما.

بنزيما أمام قرار مصيري

الكرة الآن في ملعب كريم بنزيما أيضا فالمهاجم الفرنسي أمام خيار البقاء في الهلال والموافقة على الانتقال إلى القائمة الآسيوية أو رفض المقترح والدخول في مفاوضات مباشرة بشأن إنهاء العقد.

وبقاء اللاعب ضمن القائمة الآسيوية يعني استمرار تجربته مع الهلال وإن كان ذلك في نطاق محدود مقارنة بالمشاركة المحلية.

أما الرحيل فيعني نهاية تجربة قصيرة لم تحقق حتى الآن الطموحات المنتظرة منها لكنه في المقابل يفتح أمام بنزيما الباب للبحث عن تجربة جديدة.

ومن هنا فإن موقف اللاعب خلال الأيام المقبلة سيكون حاسما في تحديد مستقبل الصفقة.

الهلال يعيد بناء هجومه

وتكشف أزمة بنزيما عن توجه أكبر داخل الهلال يتمثل في إعادة ترتيب خطه الهجومي بما يتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة.

النادي لا يريد الاكتفاء بالأسماء الكبيرة وإنما يبحث عن لاعبين قادرين على تقديم مردود فني واضح داخل الملعب وهو ما يفسر التحرك نحو واتكينز.

المهاجم الإنجليزي يمثل خيارا مختلفا من الناحية الفنية إذ يعتمد على السرعة والتحرك والضغط والقدرة على اللعب في المساحات وهي عناصر قد يرى الجهاز الفني أنها ضرورية لتطوير شكل الفريق الهجومي.

ولهذا فإن وصول واتكينز قد يكون الشرارة التي تدفع الهلال لاتخاذ القرار النهائي بشأن بنزيما.

كريم بنزيما الهلال السعودي الهلال أولي واتكينز بنزيما ريال مدريد المنتخب الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

امام عاشور

شبانة يتحدى الإعلام السعودي: اثبتوا أن الأهلي عرض إمام عاشور على اتحاد جدة

الاهلي

مش شخصية الأهلي.. كواليس غضب عموتة ووائل جمعة بين شوطي مباراة الشرقية إنبي

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

بعد قرار ترامب.. كندا تعلن عن فرض رسوم جمركية انتقامية اليوم

ترشيحاتنا

لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. أطعمة يُنصح تجنبها| ما علاقة حمية داش؟

لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. أطعمة يُنصح تجنبها| ما علاقة حمية داش؟

أجمل بوستات المولد النبوي 2026 .. عبارات وأدعية للتهنئة

أجمل بوستات المولد النبوي 2026 .. عبارات وأدعية للتهنئة

رخصة القيادة لأول مرة 2026 .. الشروط والأوراق والتكلفة

رخصة القيادة لأول مرة 2026 .. الشروط والأوراق والتكلفة

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

في أحدث إطلالة.. سارة سلامة تثير الجدل بفستان صيفى جريء

سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ
سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ
سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ

هل القهوة ترفع ضغط الدم؟ الإجابة قد تفاجئك.. ومتى تصبح خطيرة؟

هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟
هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟
هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟

بالحجاب.. حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد