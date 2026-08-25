100 مليون ريال تفصل بنزيما عن الهلال.. كيف يفكر النادي السعودي في إنهاء الصفقة؟

يبدو أن علاقة الفرنسي كريم بنزيما بنادي الهلال السعودي تقترب من محطة حاسمة بعدما كشفت تقارير عن تحركات داخل النادي لإنهاء ارتباطه بالمهاجم الفرنسي في ظل رغبة الإدارة في إعادة ترتيب قائمة الفريق وإفساح المجال أمام التعاقد مع الإنجليزي أولي واتكينز.

ولا يتعلق الأمر بقرار فني فقط إذ يجد الهلال نفسه أمام معادلة مالية ضخمة بعدما بات إنهاء عقد بنزيما مرتبطا بمخالصة قد تصل تكلفتها إلى نحو 100 مليون ريال سعودي أي ما يقارب 26 مليون دولار وفقا لما أوردته تقارير إعلامية.

وبذلك تحولت صفقة بنزيما من مجرد ملف فني إلى قرار مالي كبير خاصة أن الهلال سيكون مطالبا بالمفاضلة بين الاحتفاظ بالمهاجم الفرنسي ضمن قائمته أو تحمل تكلفة مالية ضخمة لإنهاء العلاقة تمهيدا لإعادة تشكيل خطه الهجومي.

الهلال أمام خيارين.. القيد الآسيوي أو الرحيل

تتمثل الخطة الحالية لإدارة الهلال في محاولة إقناع بنزيما بالبقاء ضمن قائمة الفريق الآسيوية مع عدم قيده في القائمة المحلية وذلك من أجل توفير مكان يسمح للنادي بضم أولي واتكينز.

هذا الخيار قد يمنح الهلال فرصة للاستفادة من خدمات المهاجم الفرنسي في البطولات الآسيوية مع تحرير مقعد في القائمة المحلية أمام الصفقة الجديدة.

لكن السيناريو الثاني سيكون أكثر تكلفة إذ في حال رفض بنزيما هذا المقترح تتجه إدارة الهلال إلى توقيع مخالصة مالية معه وإنهاء العقد بمجرد إتمام التعاقد مع واتكينز.

وهنا تبدأ الأزمة الحقيقية لأن التخلي عن بنزيما لن يكون قرارا بلا ثمن بل سيكلف خزينة النادي مبلغا ضخما لإنهاء العقد بالتراضي.

لماذا يريد الهلال التخلص من بنزيما؟

رغم أن بنزيما انضم إلى الهلال باعتباره أحد أبرز الأسماء العالمية فإن تجربته مع النادي لم تحقق حتى الآن المردود المنتظر.

المهاجم الفرنسي وصل إلى الهلال في يناير الماضي عقب مغادرة الاتحاد السعودي وسط توقعات كبيرة بأن يمثل إضافة هجومية للفريق مستفيدا من خبراته الطويلة على أعلى المستويات مع ريال مدريد والمنتخب الفرنسي.

لكن الفترة القصيرة التي قضاها مع الهلال لم تكن بالصورة التي انتظرها النادي وهو ما دفع الإدارة إلى إعادة تقييم وضعه داخل الفريق خاصة مع وجود رغبة قوية في التعاقد مع أولي واتكينز.

وبالتالي فإن المسألة لا تبدو مرتبطة بخلاف مباشر مع اللاعب بقدر ما تتعلق بإعادة ترتيب قائمة الأجانب والبحث عن تركيبة هجومية يعتقد النادي أنها أكثر ملاءمة للمرحلة المقبلة.

واتكينز يقلب حسابات الهلال

أصبح أولي واتكينز أحد أهم مفاتيح أزمة بنزيما داخل الهلال فالنادي السعودي يتحرك بقوة من أجل حسم صفقة المهاجم الإنجليزي وهو ما يفرض ضرورة توفير مكان له في قائمة الفريق المحلية.

ومن هنا ظهر المقترح الخاص بنقل بنزيما إلى القائمة الآسيوية باعتباره حلا وسطا يسمح للهلال بالاحتفاظ باللاعب الفرنسي والاستفادة منه قاريا وفي الوقت نفسه يفتح الباب أمام قيد واتكينز محليا.

لكن رفض بنزيما لهذا السيناريو سيجعل النادي أمام خيار أكثر صعوبة: إنهاء العقد وتحمل تكلفة المخالصة.

100 مليون ريال.. فاتورة رحيل بنزيما

تكلفة إنهاء عقد بنزيما تمثل الجانب الأكثر إثارة في الملف ووفقا للتقارير لن تتجاوز قيمة المخالصة المالية نحو 100 مليون ريال سعودي في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

ورغم أن الرقم قد يبدو ضخما فإن الهلال يواجه قرارا استراتيجيا: هل يحتفظ بلاعب لم يقدم المستوى المتوقع أم يتحمل تكلفة الرحيل من أجل إفساح المجال أمام مهاجم جديد؟

المبلغ الضخم يجعل القرار أكثر تعقيدا خاصة أن الهلال لن يدفع فقط مقابل التعاقد مع واتكينز وإنما قد يتحمل أيضا تكلفة إنهاء عقد بنزيما.

وبذلك قد تصبح الصفقة الجديدة مرتبطة فعليا بتكلفة مزدوجة على خزينة النادي: قيمة التعاقد مع واتكينز إلى جانب تكلفة التخلص من عقد بنزيما.

بنزيما أمام قرار مصيري

الكرة الآن في ملعب كريم بنزيما أيضا فالمهاجم الفرنسي أمام خيار البقاء في الهلال والموافقة على الانتقال إلى القائمة الآسيوية أو رفض المقترح والدخول في مفاوضات مباشرة بشأن إنهاء العقد.

وبقاء اللاعب ضمن القائمة الآسيوية يعني استمرار تجربته مع الهلال وإن كان ذلك في نطاق محدود مقارنة بالمشاركة المحلية.

أما الرحيل فيعني نهاية تجربة قصيرة لم تحقق حتى الآن الطموحات المنتظرة منها لكنه في المقابل يفتح أمام بنزيما الباب للبحث عن تجربة جديدة.

ومن هنا فإن موقف اللاعب خلال الأيام المقبلة سيكون حاسما في تحديد مستقبل الصفقة.

الهلال يعيد بناء هجومه

وتكشف أزمة بنزيما عن توجه أكبر داخل الهلال يتمثل في إعادة ترتيب خطه الهجومي بما يتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة.

النادي لا يريد الاكتفاء بالأسماء الكبيرة وإنما يبحث عن لاعبين قادرين على تقديم مردود فني واضح داخل الملعب وهو ما يفسر التحرك نحو واتكينز.

المهاجم الإنجليزي يمثل خيارا مختلفا من الناحية الفنية إذ يعتمد على السرعة والتحرك والضغط والقدرة على اللعب في المساحات وهي عناصر قد يرى الجهاز الفني أنها ضرورية لتطوير شكل الفريق الهجومي.

ولهذا فإن وصول واتكينز قد يكون الشرارة التي تدفع الهلال لاتخاذ القرار النهائي بشأن بنزيما.