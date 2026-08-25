9 وفيات و8 مصابين.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم 3سيارات بمطروح

ارتفع عدد مصابي حادث تصادم بين سيارة ميني باص وميكروباص وأخرى نقل ثقيل «تريلا»، فى الطريق الممتد من محور الضبعة جنوب رأس الحكمة ما أسفر عنه مصرع 9 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

بلاغ بالحادث

وتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة مطروح بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والجهات الأمنية إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعياته.

وأسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص، بينما أصيب 8 آخرون بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى التعامل مع حالات الوفاة.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها لرفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير حركة المرور، فيما بدأت الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على ملابسات وأسباب وقوع التصادم.