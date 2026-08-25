في أحدث إطلالة.. سارة سلامة تثير الجدل بفستان صيفى جريء

شاركت الفنانة سارة سلامة ، صورا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على انستجرام.





تفاصيل إطلالة سارة سلامة..

وظهرت سارة سلامة، باطلالة جريئة مرتدية فستانا باللون الاسود القصير.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من روجي وكنت متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال سارة سلامة ورشاقتها.

وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.