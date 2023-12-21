كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل فى أحدث إطلالة| شاهد

شاركت الفنانة سارة سلامة، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت سارة سلامة، مرتديه بنطال جينز كاجوال مع توب باللون الأسود وجاكيت أنيق يكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت سارة سلامة، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها كما اختارت نظارة شمسية باللون الاسود لاكمال اللوك.

واختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور سارة سلامة