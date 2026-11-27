كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل جلسة المصارحة التي عقدها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مران اليوم، لمناقشة أسباب تراجع المستوى والنتائج خلال الفترة الأخيرة.

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق وقائده، تحدث خلال الجلسة التي جمعت اللاعبين، في إطار محاولة لمصارحة الجميع بشأن تراجع الأداء والمستوى في الفترة الماضية.

وأضاف أن اللاعبين طالبوا بضرورة بذل أقصى جهد ممكن خلال المرحلة المقبلة، والعمل على استعادة النتائج الإيجابية ومصالحة الجماهير الغاضبة، مؤكدين أن الحديث جاء في إطار تحفيزي بهدف تجاوز المرحلة الحالية واستعادة المستوى المعروف عن الفريق.