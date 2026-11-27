تقدمت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة محمد أبوالعباس نوفل، بخالص الشكر والتقدير إلى المواقع الإخبارية والصحف والقنوات الفضائية والإعلاميين والصحفيين الذين نقلوا موقف النقابة بشأن حادث الوراق، وساهموا في إظهار الحقيقة والدفاع عن حقوق العاملين بقطاع النقل.

وأعربت النقابة، في بيان، عن تقديرها لوزارة الداخلية ورجالها على سرعة التحرك وضبط المتهم الحقيقي المتسبب في الحادث، وللنيابة العامة على سرعة مباشرة التحقيقات والتحقق من ملابسات الواقعة وإعلان ما توصلت إليه التحقيقات الأولية، بما أسهم في توضيح الحقيقة وإنصاف سائق الشاحنة الناقلة للمواد البترولية الذي طالته الاتهامات دون وجه حق.

ريهام سعيد تحذف منشورها

وأكدت النقابة، أن حادث الوراق يمثل مأساة إنسانية أزهقت أرواحاً وأوقعت ضحايا وخسائر فادحة، مشددة على ضرورة احترام أرواح الضحايا ومساندة أسرهم وانتظار نتائج التحقيقات، وعدم استباق العدالة أو إطلاق الأحكام المسبقة.

ووجهت النقابة رسالة إلى الإعلامية ريهام سعيد، طالبتها فيها بالإنصاف واتخاذ موقف واضح أمام الجمهور، مؤكدة أن حذف المنشور لا يمحو أثر الاتهام، وأن الاعتذار الصريح يمثل موقفاً مهنياً وأخلاقياً تقدره النقابة وتنتظره.

وفي رسالتها إلى السائقين، دعت النقابة جموع العاملين إلى ضبط النفس والالتزام بالأدب والاحترام في التعليقات والردود، وعدم الإساءة إلى أي شخص أو الانتقاص من المهنة، مؤكدة أن الدفاع عن الحقوق يجب أن يكون بالقانون والكلمة المسؤولة والأخلاق.

وشدد محمد أبوالعباس نوفل، النقيب العام، على أن النقابة ستواصل الدفاع عن حقوق العاملين وصون كرامتهم، مع احترام القانون ومؤسسات الدولة والحفاظ على أخلاقيات المهنة.