زيادة الحد الأدنى للأجور 2027 تضع ملايين العاملين بالقطاع الخاص أمام مرحلة جديدة من تحسين الدخول، بعدما وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 8500 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، بزيادة تبلغ 1500 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من أول يناير 2027، في خطوة تستهدف دعم العاملين ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتأتي الزيادة الجديدة ضمن حزمة قرارات تستهدف تطوير مستويات الأجور في القطاع الخاص، حيث كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل القيمة الفعلية التي سيحصل عليها الموظفون بعد تطبيق القرار، موضحًا أن صافي المرتب بعد خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية والضرائب سيتراوح بين 7000 و7500 جنيه، وهو ما يوضح الفرق بين الحد الأدنى الإجمالي المعلن والراتب الذي يصل إلى الموظف بعد الاستقطاعات القانونية.



ولم تقتصر القرارات الجديدة على رفع الحد الأدنى للأجر الشهري، بل تضمنت أيضًا إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 350 جنيهًا أو ما يعادل 3% من أجر الاشتراك التأميني، أيهما أكبر، إلى جانب تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة في الأعمال المؤقتة والعمل لبعض الوقت عند 34 جنيهًا صافيًا.

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع استثنائي للمجلس القومي للأجور، ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، لمناقشة تطورات سوق العمل ومستويات دخول العاملين بالقطاع الخاص، ووضع آليات جديدة لدعم الأجور خلال السنوات المقبلة.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2027.. كم سيحصل الموظف بعد الخصومات؟

أوضح علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن صافي الراتب الذي سيحصل عليه العامل بالقطاع الخاص بعد تطبيق الزيادة الجديدة سيتراوح بين 7000 و7500 جنيه، وذلك عقب خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية والضرائب المستحقة.

ويأتي هذا التوضيح في ظل تساؤلات واسعة بين العاملين بشأن القيمة الفعلية للزيادة الجديدة، والفرق بين الحد الأدنى للأجر الذي تعلنه الجهات الرسمية والمبلغ الذي يدخل حساب الموظف بعد تطبيق الاستقطاعات القانونية.

وبحسب التفاصيل المعلنة، فإن الحد الأدنى الجديد للأجر سيبلغ 8500 جنيه شهريًا، بينما يتفاوت صافي المبلغ الذي يحصل عليه العامل وفقًا للخصومات المستحقة، بما يشمل الاشتراكات التأمينية والضرائب، وهو ما يجعل قيمة الراتب الصافي مختلفة عن إجمالي الأجر المعلن.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه

حدد المجلس القومي للأجور موعد تطبيق الزيادة الجديدة على أجور العاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من الخميس أول يناير 2027، ليبدأ العمل بالحد الأدنى الجديد البالغ 8500 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه.

وتبلغ قيمة الزيادة الجديدة 1500 جنيه شهريًا، بعد وصول الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه خلال الفترة من مارس 2025 وحتى عام 2026، لتشكل هذه الزيادة خطوة إضافية ضمن التحركات الحكومية الرامية إلى تحسين دخول العاملين في القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار مع مطلع يناير 2027، بما يرفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 8500 جنيه، ويشمل العاملين الذين تنطبق عليهم القواعد المنظمة للحد الأدنى للأجور وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور.



العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص لا تقل عن 350 جنيهًا

ضمن حزمة القرارات الجديدة، وافق المجلس القومي للأجور على إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

وحدد المجلس قيمة العلاوة بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على ألا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن 350 جنيهًا.

ويعني ذلك أن قيمة العلاوة السنوية ترتبط بأجر الاشتراك التأميني الخاص بالعامل، مع وجود حد أدنى مضمون يبلغ 350 جنيهًا، بما يضمن حصول الموظفين على زيادة دورية في دخولهم وفق الضوابط التي أقرها المجلس.

وتأتي العلاوة ضمن القرارات المرتبطة بتحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، بحيث ترتبط قيمتها بالأساس التأميني للعامل، مع ضمان حد أدنى للزيادة السنوية.

34 جنيهًا حد أدنى لأجر الساعة في العمل المؤقت والجزئي

لم تقتصر قرارات المجلس القومي للأجور على الموظفين العاملين بنظام الدوام الكامل، بل امتدت أيضًا إلى أنماط التشغيل الأخرى، حيث وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا عن الساعة الواحدة.

ويستهدف القرار وضع حد أدنى واضح للأجر في الوظائف التي لا تعتمد على نظام التوظيف بدوام كامل، بما يشمل الأعمال المؤقتة والعمل لبعض الوقت، لضمان حصول العامل على مقابل مالي محدد عن ساعات العمل التي يؤديها.

ويأتي تحديد أجر الساعة ضمن حزمة القرارات التي تستهدف تنظيم مستويات الأجور في مختلف أنماط التشغيل، بما يشمل العاملين الذين لا ترتبط وظائفهم بنظام الدوام الكامل.

26.5 مليون عامل في القطاع الخاص خلال 2025

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى تعافي معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة بعد التراجع الذي شهدته حتى عام 2020.

ولفت العرض إلى استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم تسجيل تحسن نسبي في مشاركة المرأة خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه المؤشرات في سياق مناقشة تطورات سوق العمل والقرارات المرتبطة بتحسين دخول العاملين، خاصة مع أهمية القطاع الخاص في توفير فرص العمل واستيعاب أعداد كبيرة من المشتغلين في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

خطة حكومية لزيادة الأجور وتحسين الدخول حتى 2030

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الاجتماع، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بهدف التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في اتخاذ القرارات المرتبطة بهذا الملف.

وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المتعلقة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.

ويستهدف هذا التكليف وضع رؤية ممتدة للتعامل مع ملف الأجور خلال السنوات المقبلة، بما يتيح دراسة الزيادات المقترحة في ضوء المتغيرات الاقتصادية ومؤشرات التضخم والنمو، مع إشراك ممثلي القطاع الخاص في مناقشة التصورات والقرارات.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع قرار رفع الحد الأدنى للأجور 2027 إلى 8500 جنيه، وإقرار العلاوة الدورية السنوية، وتحديد الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت أو الجزئي.

وتعكس الخطة الحكومية توجهًا نحو وضع تصور طويل الأجل لتحسين مستويات الدخل، بدلًا من التعامل مع ملف الأجور من خلال زيادات منفصلة، بما يسمح بمراعاة المتغيرات الاقتصادية وأوضاع المنشآت وقدرتها على الاستمرار والتوسع.



تطور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص منذ 2022

شهد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سلسلة من الزيادات المتتالية منذ يناير 2022، في إطار التحركات الحكومية لتحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وجاء تطور الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية على النحو التالي:

يناير 2022: 2400 جنيه.

يناير 2023: 2700 جنيه.

يوليو 2023: 3000 جنيه.

يناير 2024: 3500 جنيه.

مايو 2024: 6000 جنيه.

مارس 2025 وحتى 2026: 7000 جنيه.

يناير 2027: 8500 جنيه.

وبذلك يرتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، بزيادة إجمالية قدرها 6100 جنيه مقارنة بمستواه في بداية عام 2022.

وتوضح هذه الأرقام حجم التغير الذي شهده الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية، مع استمرار تحركات المجلس القومي للأجور بشأن مستويات دخول العاملين بالقطاع الخاص، بالتزامن مع خطة حكومية لدراسة تطورات الأجور وتحسين الدخول حتى عام 2030.

وتظل زيادة الحد الأدنى للأجور 2027 واحدة من أبرز القرارات المرتقبة للعاملين بالقطاع الخاص، مع بدء تطبيقها في يناير المقبل، ورفع الحد الأدنى إلى 8500 جنيه، إلى جانب العلاوة الدورية وتحديد أجر الساعة للعاملين بنظام التشغيل المؤقت أو الجزئي.