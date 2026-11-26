كشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" عن تعرض عشرات البرازيليين للخداع والاستغلال؛ بعد تجنيدهم للقتال في صفوف الجيش الروسي للحرب في أوكرانيا، بعد أن وُعدوا بوظائف آمنة بعيدًا عن خطوط الجبهة ورواتب ضخمة، قبل أن يُرسلوا مباشرة إلى القتال وتُسحب أموالهم من حساباتهم.

أجرى التحقيق كل من آنا إيونوفا وليوناردو كويلو وليس موريكوني من صحيفة نيويورك تايمز، الذين قابلوا جنودًا وأفرادًا من عائلاتهم، وحصلوا على وثائق وحللوا أدلة بصرية.

وعدٌ بمغامرة ومال وفير

بدأت القصة مع إيجور بيريرا سانتوس، وهو متداول صغير في البورصة، كان يتوق إلى بعض الإثارة، وأثناء تصفحه موقع "يوتيوب"، شاهد مقطعًا مصورًا يعرض عليه مغامرة حياته، إلى جانب مبلغ ضخم من المال.

وذكر الفيديو أن سانتوس يمكنه كسب آلاف الدولارات شهريًا، من خلال الخدمة في جيش يبعد أكثر من 11 ألف كيلومتر عن مسقط رأسه الهادئ في شمال شرق البرازيل.

ووعد رجلان قالا إنهما برازيليان يقيمان في موسكو، في مقطع اطلعت عليه "نيويورك تايمز"، بمساعدة الأجانب على الانضمام إلى الجيش الروسي.

وظائف في المطابخ بعيدًا عن الجبهة

وقال سانتوس إن المجندين البرازيليين أكدوا له ولآخرين أنه مقابل رسوم، يمكن لشركائهم في الجيش تأمين وظائف لهم في المطابخ أو في إصلاح الأسلحة، بعيدًا عن خطوط الجبهة في الحرب بأوكرانيا.

وأقنع هذا الخطاب سانتوس، البالغ من العمر 37 عامًا، وهو من هواة التاريخ وشغوف بأفلام الحرب وألعاب القتال، بالسفر.. وقال: "اشتريت تذكرة وانطلقت ببساطة".

من موسكو إلى الجبهة مباشرة

لكن بعد أسابيع قليلة من وصوله إلى موسكو العام الماضي، قال إنه أُرسل إلى الجبهة بتدريب قليل، بينما اختفى مبلغ 25 ألف دولار الذي حصل عليه مقابل انضمامه إلى الجيش من حسابه البنكي.

وبعد أشهر، أُصيب سانتوس بجروح خطيرة في ساقيه بشظايا خلال مهمة في شرق أوكرانيا، وفق سجلات طبية راجعتها الصحيفة.

وقال في مقابلة: "يعدونك بالقمر والنجوم.. لكن الواقع مرعب".

عشرات البرازيليين في المصيدة نفسها

وأكد جنود انضموا إلى الجيش أن عشرات البرازيليين سافروا للانضمام إلى الجيش الروسي بعد أن جذبهم الزوج نفسه من الوسطاء.

وقال أحدهم: "تم خداعهم وأُرسلوا إلى هناك ليموتوا".