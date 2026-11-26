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استقبل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، القس بطرس فؤاد الأمين العام الجديد لمجلس كنائس مصر، يرافقه الأب بولس جرس الأمين العام المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية بالمجلس، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

وقدم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق التهنئة للقس بطرس فؤاد بمناسبة توليه الأمانة العامة للمجلس، متمنيًا له التوفيق في أداء رسالته وخدمته.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التواصل والتعاون بين الكنائس، في إطار العمل المشترك بمجلس كنائس مصر، كما استعرض البطريرك الرؤية المستقبلية للمجلس.

وشهد اللقاء تسجيل أسماء ممثلي الكنيسة الكاثوليكية بمصر المشاركين في اللجان المختلفة بالمجلس، مع التوجيه باستكمال ترشيحات الكنيسة لباقي اللجان خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مشاركتها في أنشطة المجلس وفعالياته.