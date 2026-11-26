نفى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، صحة ما تردد بشأن نقص الأطقم الطبية المتخصصة في علاج الحروق بالمستشفيات، أو عدم توافر الكوادر اللازمة للتعامل مع مصابي حادث الوراق، مؤكدًا أن جميع المستشفيات المعنية تضم أقسامًا للحروق وأعضاء هيئة تدريس واستشاريين متخصصين.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أنّ مستشفى بولاق الدكرور تُعد أحدث مستشفى تابع لوزارة الصحة، وتضم إمكانيات وتجهيزات متطورة، واصفًا إياها بأنها من أرقى المستشفيات من حيث الإمكانيات، مشيرًا إلى أن مسؤولي الوزارة كانوا موجودين بها أمس واليوم، عقب زيارة رئيس مجلس الوزراء.

ودعا الوزير، من نَقَلَ معلومات عن “اضطرار بعض الأطباء للعمل لمدة 12 ساعة متواصلة بسبب نقص الأطقم”، إلى التوجه إلى المستشفى، والتواصل مع مسؤولي الوزارة هناك؛ للاطلاع على التجهيزات الموجودة بها، مؤكدًا توافر أحدث الأجهزة التي قد لا تكون متاحة في أماكن أخرى للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وأوضح أن الوزارة تتواصل أيضًا مع مؤسسات المجتمع المدني، ومنها مستشفى الناس ومستشفى أهل مصر، لافتًا إلى أن هبة السويدي وأيمن عباس تواصلا معه، وأبديا رغبتهما في استقبال بعض الحالات من المستشفيات للمساهمة في هذا العمل الإنساني.

وأكد أن الكوادر الطبية التابعة لوزارة الصحة، سواء من الأطقم التمريضية أو الفرق الصحية، تقوم بعملها على أكمل وجه وبحب ووطنية كبيرة، مشيرًا إلى أن ما قدمته الفرق منذ الدقائق الأولى للحادث وحتى وقت حديثه يعكس حجم الجهد المبذول في التعامل مع تداعيات الحادث الأليم.