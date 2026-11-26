كشف أحد الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بواقعة حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، تفاصيل ما حدث معه قبل اندلاع الحريق، موضحًا أنه كان يعمل في توصيل الطلبات بمنطقة التجمع، قبل أن يقابله أحد الأشخاص ويطلب منه توصيله إلى كوبري الوراق بسبب نفاد شحن هاتفه المحمول.

وقال الشاب، في أول تعليق له، إنه وافق على توصيل الرجل بدافع المساعدة، مؤكدًا أنهما نزلا معًا لمحاولة إيقاف السيارات، بينما عاد الشخص الآخر لإرجاع السيارات، في حين غادر هو المكان وعاد بمفرده إلى مقر عمله، دون أن يراه مرة أخرى.

وأضاف: «الحمد لله أنا طالع من أهل وبلد كرم، ومكان علمني أساعد غيري حتى لو على حساب نفسي، أنا راجل متعلم وعارف الصح من الغلط»، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع ما حدث بعد ذلك.



