طالبت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، المواطنين الراغبين في تقديم المساعدة خلال الحوادث والأزمات بالانتباه إلى البيانات التي تصدر بشكل رسمي عن الجهات المعنية، مؤكدة أنها الأقدر دائمًا على تقدير الاحتياجات.

وأوضحت خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"أن هناك وسائل مختلفة لتقديم الدعم لضحايا حادث الدائرى بالوراق، سواء من خلال استقبال التبرعات المالية أو التبرع بالدم، أو مساعدة ذوي الأسر، مشددة على أهمية الاستماع إلى تعليمات الأفراد الموجودين في محيط الحادث، ومن بينهم فرق الهلال الأحمر المصري المميزة بشاراتها.

وأكدت أن الالتزام بهذه التعليمات يساعد على تقليل الضغط على ذوي المصابين، الذين يكونون في تلك اللحظات في حاجة إلى دعم حقيقي، مشيرة إلى أن تنظيم جهود المساعدة يضمن وصولها بالشكل المطلوب دون إعاقة العمل الذي تقوم به الفرق والجهات المعنية.

وشددت على أهمية الترابط والتعاون بين المواطنين، مع ضرورة أن تكون المساعدة منظمة وموجهة وفقًا للاحتياجات الفعلية التي تحددها الجهات الرسمية.