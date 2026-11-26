افتتح أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، فعاليات النسخة الخامسة من «قمة المرأة المصرية 2026»، التي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا تحت شعار «From Learning to Earning»، بمشاركة نحو 4000 طالب وخريج من مختلف التخصصات، وقيادات كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والصناعية، وصناع السياسات ورواد الأعمال.

وتُعقد القمة برعاية 7 وزارات هي المالية، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وتشهد الفعاليات مشاركة رؤساء جامعات وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وتتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية والتفاعلية التي تناقش تحولات سوق العمل، والمهارات المطلوبة لوظائف المستقبل، والفرص المهنية والاستثمارية الجديدة، وسبل ربط مخرجات التعليم باحتياجات الاقتصاد، ومساعدة الشباب على الانتقال من مرحلة التعلم إلى العمل والإنتاج.

وشهد الافتتاح السفيرة/نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، ومصطفى إسماعيل ، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات(MSMEDA) ، وجيرمين حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ، ولبنى هلال رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات.

وفي كلمتها خلال افتتاح القمة، أكدت المهندسة هدى دحروج، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، أن التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يفرض ضرورة تغيير مفاهيم التدريب والتأهيل، بحيث لا تقتصر على إكساب الشباب المعرفة والمهارات، وإنما تمتد إلى إعدادهم لوظائف المستقبل وتحويل ما اكتسبوه إلى فرص عمل ومصدر دخل واستقرار اقتصادي.

وقالت دحروج إن التكنولوجيا تتيح فرصا واسعة لتحسين حياة الأفراد، في ظل سهولة الوصول إلى المعرفة وتطور أدوات التعلم والتدريب، موضحة أن التحدي يتمثل في تحويل هذه المعرفة إلى عمل منتج يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنمية المجتمعات.

وأضافت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على إتاحة الفرص الرقمية لمختلف فئات المجتمع، وتوظيف التكنولوجيا لتوسيع المشاركة وتقليص الفجوات، مع الاهتمام بالشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومراعاة اختلاف احتياجات كل فئة وظروفها.

وأوضحت أن جهود الوزارة في بناء القدرات تشمل تنمية المهارات الرقمية والشخصية والمهنية، إلى جانب الإرشاد والتوجيه المهني والتأهيل لسوق العمل ودعم ريادة الأعمال، مشيرة إلى تخريج نحو 50 ألف متدرب أو أكثر سنويا ضمن برامج التدريب التي تنفذها الوزارة.

ولفتت إلى أن التطور السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة يؤدي إلى ظهور مهن وفرص جديدة، وهو ما يتطلب الإسراع في إعداد الشباب والشابات لشغل وظائف المستقبل، مؤكدة أن التدريب يمثل نقطة البداية، بينما يتحقق التمكين عندما تتحول المعرفة إلى مهارة، والمهارة إلى فرصة عمل، والفرصة إلى دخل واستقرار اقتصادي.

من جانبها، قالت الإعلامية دينا عبد الفتاح، رئيس ومؤسس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، إن النسخة الخامسة من قمة المرأة المصرية تمثل بداية لسلسلة من اللقاءات والفعاليات التي يعتزم المنتدى تنظيمها خلال الفترة المقبلة، بهدف توسيع نطاق أنشطته وتعزيز التواصل المباشر مع قيادات المؤسسات والتعريف بمبادراته وخططه.

وأضافت، في كلمتها خلال افتتاح القمة، أن المنتدى يعمل على تفعيل اتفاقيات تعاون مع المجلس القومي للمرأة، تستهدف توسيع نطاق المبادرات والأنشطة لتشمل مختلف محافظات الجمهورية، وعدم اقتصارها على القاهرة.

وأوضحت أن التعاون مع المجلس لا يقتصر على الجوانب الفنية واللوجستية، وإنما يشمل الاستفادة من مقاره بالمحافظات لتنظيم اللقاءات التعريفية وبرامج العمل والتدريب، بما يسهم في الوصول إلى شرائح أوسع من المستفيدين.

وأكدت دينا عبد الفتاح أن القمة تستهدف تقليص الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، من خلال حوار مباشر يجمع الجامعات والقطاع الخاص وصناع السياسات، لمناقشة المهارات التي تتطلبها الوظائف الجديدة والمسارات المهنية التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

وأضافت أن شعار «من التعلم إلى التمكين الاقتصادي» يعبر عن ضرورة الانتقال من اكتساب المعرفة داخل المؤسسات التعليمية إلى توظيفها في النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن التعامل مع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات المؤسسات يتطلب إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعرف على تجارب عملية ومسارات مهنية متنوعة.

وأوضحت أن القمة تجمع قيادات من قطاعات المالية والزراعة والاتصالات والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار وريادة الأعمال، باعتبار أن فرص المستقبل لا ترتبط بقطاع واحد، وإنما تتشكل من الترابط بين الأنشطة الاقتصادية والتخصصات والمهارات المختلفة، بما يوسع اختيارات الشباب ويفتح أمامهم مجالات جديدة للعمل والابتكار وتأسيس المشروعات.

وشددت على أن الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص تمثل محاور أساسية في مناقشات القمة، وأن التنوع والتكامل بين الرجل والمرأة في مواقع العمل والقيادة وصناعة القرار يدعمان جودة القرارات والابتكار والإنتاجية، مشيرة إلى أن الاستثمار في الكفاءات وإتاحة الفرص يمثلان عنصرين مؤثرين في قدرة المؤسسات على النمو والاستمرار والمنافسة.

وتناقش جلسات القمة مستقبل الوظائف في ضوء الثورة التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكيفية توظيفها في رفع الإنتاجية وإيجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب استكشاف المسارات المهنية التي قد لا تكون واضحة أمام الخريجين، والتعرف على الفرص المتاحة في قطاعات الاتصالات والتمويل والصناعة والزراعة والاستشارات الهندسية وتنمية الأعمال.

كما تتناول الفعاليات العلاقة بين السياسات الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري، ودور المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تأهيل الكوادر الشابة وتطوير المهارات التي تواكب احتياجات الاقتصاد، فضلا عن استعراض تجارب تأسيس الشركات وإدارتها والتوسع في أنشطتها، والتحديات المرتبطة بمراحل التأسيس والتمويل والمنافسة، وآليات تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للنمو.

وتخصص القمة جانبا من مناقشاتها لموضوعات الانتقال إلى الحياة المهنية، ومنها فهم الحقوق والالتزامات الوظيفية، وبناء الحضور المهني والتعامل مع بيئات العمل المختلفة، والثقافة المالية وإدارة الأموال والثروات وفهم آليات الاستثمار واتخاذ القرارات المالية، إلى جانب أهمية التعلم المستمر والقدرة على التكيف مع المتغيرات المهنية والتكنولوجية.

وتبحث المناقشات كذلك سبل تعزيز المشاركة الاقتصادية للرجل والمرأة، والتحديات التي تواجههما في عالم الأعمال، وأثر التصورات النمطية في تشكيل المسارات المهنية والاستثمارية، مع استعراض تجارب عملية حول تجاوز الحواجز التقليدية بالخبرة والكفاءة والقدرة على تحقيق النتائج.

وضمن فعاليات القمة، يُقام معرض للتوظيف والاستشارات والتدريب بمشاركة أكثر من 70 عارضا من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات متنوعة، لإتاحة التواصل المباشر بين الشباب وممثلي سوق العمل، والتعرف على الفرص الوظيفية والمسارات المهنية والبرامج التدريبية المتاحة، والحصول على الاستشارات المهنية والتدريبية.

ويستهدف المعرض تعزيز الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات المؤسسات، وإتاحة فرص عملية للتأهيل والتوظيف وبناء المسارات المهنية، إلى جانب تعريف المشاركين بالمهارات والبرامج التي تساعدهم على الاستعداد لمتطلبات الوظائف الجديدة.