بالتزامن مع الحملة العالمية لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة ، أطلق المجلس القومي للمرأة، اليوم، فعاليات حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، للعام الحادي عشر على التوالي، تحت شعار «كوني»، وذلك خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس ، أن إطلاق الحملة للعام الحادي عشر على التوالي يجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، ويعكس إصرار المجلس على مواصلة جهوده في التصدي لها باعتبارها قضية مجتمعية تمس أمن واستقرار الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن مواجهة العنف لا تقتصر على التصدي لآثاره، وإنما تبدأ ببناء وعي مجتمعي رافض له، وترسيخ ثقافة تحترم المرأة وتصون كرامتها وحقوقها، وتضمن لها الحماية والتمكين والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

وأضافت أن الحملة تمثل فرصة متجددة لتكثيف جهود التوعية المجتمعية، ومواجهة جميع أشكال العنف والممارسات والعادات السلبية التي تنتقص من حقوق المرأة، وتعزيز الوعي بأهمية توفير بيئة آمنة تضمن للنساء والفتيات حياة كريمة خالية من العنف والتمييز، مشددة على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والدينية والإعلامية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني، لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم والصور الذهنية المغلوطة، ومواجهة الممارسات المجتمعية السلبية، إلى جانب تعزيز سبل الحماية والدعم والمساندة للنساء والفتيات.



وفي إطار فعاليات الحملة، ينظم المجلس مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية بعدد من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع فروعه وشركائه من الجهات والمؤسسات المعنية، تستهدف رفع وعي المجتمع بقضايا العنف ضد المرأة، والتعريف بصوره المختلفة وآثاره، وتعزيز ثقافة مناهضته، والتأكيد على آليات الحماية والدعم المتاحة للنساء والفتيات.

جدير بالذكر أن الحملة العالمية للـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة تحمل هذا العام شعار «ضمان العدالة، وحماية ضحايا العنف، وإنهاء الإفلات من العقاب»، تأكيدًا على أهمية ضمان وصول ضحايا العنف إلى العدالة، وتوفير الحماية اللازمة لهن، ومساءلة مرتكبي جرائم العنف.