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نظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، أنشطة توعوية وخدمية وطبية بقرية بغداد التابعة لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، استفادت منها مئات السيدات والمواطنات، وذلك في إطار مبادرة «أنتِ الحياة»، بهدف تعزيز الوعي بحقوق المرأة وتيسير حصولها على الخدمات الصحية والاجتماعية.

وشملت الفعاليات تنظيم قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «صحة المرأة»، قدمت الفحوصات والتحاليل الطبية الفورية للكشف عن ارتفاع ضغط الدم والسكري واعتلال وظائف الكلى وارتفاع الدهون الثلاثية، واستفادت منها 189 حالة، فيما جرى تحويل 28 حالة لاستكمال الفحوصات وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما نظم المجلس مأمورية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات، استفادت منها 51 سيدة وفتاة، لتيسير حصولهن على الأوراق الثبوتية وتمكينهن من الاستفادة من الخدمات المختلفة.

وتضمنت الأنشطة عقد جلسة دوار وندوة توعوية بعنوان «معا بالوعي نحميها»، تناولت مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، والتعريف بحقوقها وسبل حمايتها، بمشاركة 120 مواطنًا ومواطنة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتوسيع نطاق وصول الخدمات الصحية والتوعوية إلى السيدات والفتيات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، وتعزيز الوعي بحقوق المرأة والخدمات المتاحة لها، بما يدعم تمكينها ويحسن جودة حياة الأسرة.