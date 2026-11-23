تكثّف فرق الشرطة التركية ورعاية الحيوان جهودها للعثور على لبؤة أثارت حالة من الذعر بعد ظهورها تتجول في ضواحي إسطنبول.

وقال مسؤولون أتراك، اليوم الاثنين، إن الحيوان شوهد لأول مرة مساء أمس الأحد على يد أحد سكان منطقة أوسكومروكوي، قبل أن ترصده لاحقاً كاميرات المراقبة الأمنية.

منطقة محاطة بالغابات

وتقع منطقة أوسكومروكوي في الجانب الشمالي من الجزء الأوروبي لمدينة إسطنبول، وهي منطقة محاطة بالغابات، ما يزيد من صعوبة عمليات البحث.

وقال مكتب حاكم إسطنبول في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تم تحديد موقع اللبؤة، ويجري إعداد الإجراءات الضرورية لاقتناصها وهي على قيد الحياة".

صور غير واضحة وغموض حول مصدرها

وأظهرت صور غير واضحة، نشرتها وكالة "ديميرورين" للأنباء، أسداً يسير في منطقة عشبية. ولم يتضح مصدر الأسد، لكن بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى أنه ربما هرب من منزل قريب.

فرق بيطرية وكاميرات حرارية

وذكرت مديرية المتنزهات الوطنية أن أطباء بيطريين متخصصين وفرقاً مزودة بكاميرات تصوير حراري يشاركون في عمليات البحث، التي تتركز في منطقة حرجية.

وقد تم تحذير السكان المحليين من المخاطر المحتملة، ودعوتهم إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من الحيوان في حال رؤيته.