حصل الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة الجونة التي أقيمت اليوم في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة عقب انتهاء اللقاء في أرضية الملعب.

وقد سجل عدى الدباغ هدفي نادي الزمالك خلال الشوط الأول من المباراة.

وفاز فريق الزمالك على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد خالد بشارة في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء ميت عقبة رصيدهم إلى 22 نقطة يحتلون المركز الثاني في حين توقف رصيد الجونة عند 3 نقاط يحتل بهم المركز الأخير.