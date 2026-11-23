نجح الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في افتتاح التسجيل للفريق الأبيض أمام الجونة، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز عدي الدباغ الهدف الأول لصالح الزمالك في الدقيقة 14 من عمر المباراة، ليمنح فريقه التقدم مبكرًا، وسط رغبة من لاعبي القلعة البيضاء في حسم المواجهة وتحقيق النقاط الثلاث.

وجاء هدف الدباغ ليترجم محاولات الزمالك الهجومية خلال الدقائق الأولى من اللقاء، ويمنح الفريق دفعة معنوية لمواصلة الضغط على دفاع الجونة وتسجيل المزيد من الأهداف.

ويأمل الزمالك في الحفاظ على تقدمه واستغلال الحالة الهجومية الجيدة من أجل تعزيز النتيجة، بينما يسعى الجونة للعودة إلى المباراة وإدراك هدف التعادل.

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الجونة، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم على ستاد خالد بشارة في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمود بنتايج ومحمد فرج وأحمد ربيع وآدم كايد ومعاذ إبراهيم وحسام أشرف وناصر منسي.

