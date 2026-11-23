يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزي البديل باللون الأسود خلال مباراة الجونة المقرر لها اليوم في مسابقة الدوري الممتاز .

يأتي ذلك في ظل ارتداء فريق الجونة للزي الأساسي باللون الأبيض خاصة وأنه صاحب الملعب.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل الوصول إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة في الخامسة مساء اليوم الاثنين على ستاد خالد بشارة،ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك ضد الجونة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على الجونة، مساء اليوم الاثنين، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة مطاردة صدارة جدول الترتيب.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلًا المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بينما يعاني الجونة في مؤخرة الترتيب، بعدما جمع 3 نقاط فقط، ليبحث عن نتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقفه والابتعاد عن منطقة الخطر.

وتقام مباراة الزمالك والجونة اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر قناة أون سبورت ماكس، الناقل لمنافسات الدوري المصري.