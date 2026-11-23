ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة- الأقصر وتوابعها للأقباط الكاثوليك، قداس عيد رئيس الملائكة ميخائيل، وذلك بكنيسته، بنجع الصياغ، بالأقصر.

شارك في الصلاة الأب ماركو ناجي، الوكيل العام للمطرانية، وراعي الكنيسة، والأب ميلاد جودة، رئيس الآباء الفرنسيسكان بالمنطقة، والأب أيوب جمال، الأمين الفرعي للمدارس الكاثوليكية بالمنطقة، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

وخلال عظته، تناول الأب المطران معنى اسم رئيس الملائكة ميخائيل "مَن مثل الله"، باعتباره دستورًا لحياة كل إنسان معمد، يقوم على إعطاء الله المكانة الأولى في حياته.

أوضح راعي الإيبارشيّة أن الملائكة كائنات روحية مرسلة من الله لمعاونة البشر، وأننا نستمد من مثالها الشجاعة، والقوة، لمقاومة الشر في مسيرتنا الروحية، حتى تنتصر نعمة الله، وتقودنا إلى حياة الفضيلة.

وفي ختام القداس، قدّم نيافة الأنبا عمانوئيل التهنئة للحاضرين، خاصة الأب ملاك ناجي، والأب مايكل إميل، بمناسبة عيد سيامتهما الكهنوتية، كما هنّأ الأب يوحنا معطي، والأب تيموثاوس الشايب، بمناسبة تذكار نوالهما الدرجة الإنجيلية.