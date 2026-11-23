ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، بمشاركة نواب الوزير ومساعديه ومديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة سير العمل في مختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات وتذليلها، بما يضمن استمرار تقديم أفضل الخدمات الطبية وتحقيق استراتيجية الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

استعرض الاجتماع ما تم إنجازه في قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، الذي يمثل المحور الأول لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم عرض خطة التطوير التي تشمل تطوير الأداء المهني للقوى البشرية وحزمة الخدمات الأساسية وتطوير الأداء الإداري والحوكمة ودعم المواطن.

الارتقاء بمستوى الخدمات داخل المنشآت

وأكد الوزير أهمية تعزيز هذا القطاع والارتقاء بمستوى الخدمات داخل المنشآت التابعة له، وتوفير التخصصات الطبية اللازمة وضمان التوزيع العادل والفعال للقوى البشرية، بما يسهل حصول المواطنين على خدمات صحية متكاملة بالقرب من أماكن إقامتهم، ويخفف الضغط على المستشفيات، ويعزز دور الرعاية الأولية كخط الدفاع الأول للمنظومة الصحية.

كما تم استعراض خريطة منشآت الرعاية الأولية وبرامج الخدمات المجتمعية، وآليات دمج المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، ومؤشرات مبادرة «اسأل استشير» لتفعيل دور الصيدليات الخاصة في دعم خدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى آليات التحول الاستراتيجي للصحة النفسية والرعاية المتكاملة لكبار السن، وخطة بناء قدرات العاملين وسد الفجوات في إعداد الفريق الطبي، واستحداث الدبلوم المهني لطب الأسرة لرفع كفاءة الكوادر الطبية.

وناقش الاجتماع محور التطوير الإداري وتقييم المحافظات وفق استمارة تجديد الثقة، ورفع كفاءة مديري المنشآت والفرق الإشرافية من خلال تدريبات متخصصة، وبرنامج دعم المواطن الذي يهدف إلى قياس مستوى الرضا وتحسين جودة الخدمات والاستماع الفعال للمواطنين، بجانب استعراض مستجدات حملة تنمية الأسرة المصرية «علشان ولادنا» والمؤشرات الصحية والتغذوية في المحافظات ذات الخطورة العالية، ونتائج مسح صحة الأسرة المصرية 2025.

وفي إطار متابعة منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي، وجه الوزير بمد ساعات العمل في صيدليات المستشفيات التابعة للهيئة حتى الساعة الثامنة مساءً، لتيسير حصول المرضى على الأدوية وتخفيف التكدس. وشدد على أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة بالوزارة وتوظيفها لدعم خدمات الهيئة، والتنسيق والتكامل مع مختلف القطاعات لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وتناول الاجتماع نتائج الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية (26 أكتوبر – 12 نوفمبر 2026)، التي شاركت فيها 77 ألفًا و600 من القوى البشرية ضمن 14 ألف فريق، وغطت 21 مليون طفل، حيث تم تطعيم 20 مليونًا و972 ألفًا و700 طفل بنسبة 99.5% من المستهدف، مع نسبة تطابق تجاوزت 98.5% في عمليات المتابعة. كما تم استعراض الموقف الوبائي لفيروسات الإنفلونزا خلال النصف الأول من نوفمبر 2026، والذي أظهر انخفاض نسب الإصابة مقارنة بالعام الماضي.

وشهد الاجتماع مناقشة تطورات خطة العمل الوطنية 2027-2030 لمحور التحول الرقمي، وما تم إنجازه ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة المنيا، خاصة أعمال التحول الرقمي بمستشفى مغاغة المركزي التي اكتملت بالكامل، إلى جانب مناقشة التحديات والفجوات وآليات حلها لتحقيق أهداف الخطة.