يعد الأرز بالحمص من الأطباق الشهية التي يمكن تقديمها بجانب الفراخ واللحوم، ويتميز بمذاقه الغني وسهولة تحضيره بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، كما يمنح الحمص قيمة غذائية إضافية لاحتوائه على البروتين النباتي والألياف.

ويمكن تحضيره بطريقة سهلة للحصول على أرز مفلفل وحبات حمص طرية ومتجانسة مع الأرز.

مكونات الأرز بالحمص

2 كوب أرز مصري.

كوب حمص مسلوق.

بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا.

ملعقتان كبيرتان سمنة أو زيت.

3 أكواب ماء ساخن أو مرقة، حسب نوع الأرز.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

رشة كركم أو بهارات حسب الرغبة.

طريقة عمل الأرز بالحمص خطوة بخطوة

اغسلي الأرز جيدًا عدة مرات، ثم صفيه واتركيه جانبًا. ضعي السمنة في حلة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح ذهبي اللون. أضيفي الحمص المسلوق وقلبيه مع البصل لمدة دقيقتين حتى يتشرب النكهة. أضيفي الكمون والفلفل الأسود والملح والكركم، وقلبي المكونات جيدًا. ضعي الأرز المغسول فوق خليط الحمص، وقلبي بهدوء لمدة دقيقة حتى تتوزع المكونات. أضيفي الماء الساخن أو المرقة، واتركي الخليط حتى يبدأ في الغليان. اخفضي النار تمامًا وغطي الحلة، واتركي الأرز حتى ينضج ويتشرب السائل. ارفعي الحلة من على النار واتركي الأرز مغطى لمدة 10 دقائق، ثم قلبيه بالشوكة حتى يصبح مفلفلًا.

أسرار نجاح الأرز بالحمص

استخدمي الحمص المسلوق جيدًا حتى يكون طريًا عند التقديم.

لا تكثري من تقليب الأرز بعد إضافة الماء حتى لا تتكسر حباته.

استخدمي مرقة الفراخ أو اللحمة بدلًا من الماء للحصول على مذاق أغنى.

اتركي الأرز يرتاح بعد النضج حتى تتماسك حباته ولا يصبح معجنًا.

يمكن إضافة الزبيب المحمص أو المكسرات حسب الرغبة لإعطائه مذاقًا مميزًا.

ماذا يقدم بجانب الأرز بالحمص؟

يمكن تقديم الأرز بالحمص بجانب صينية الفراخ بالبصل، أو اللحمة المشوية، مع السلطة الخضراء والطحينة، ليصبح وجبة مشبعة ومتكاملة.