الثعلب الذي أنصفه التاريخ

في الثامن عشر من نوفمبر ٢٠٢٦، منح الكونجرس الأمريكي الرئيس الراحل محمد أنور السادات ميداليته الذهبية بعد خمسة وأربعين عاماً من اغتياله. وهو تكريم لا يُمنح لرجل عادي، بل لقائد اجتمعت فيه صفات قلّما تجتمع في رجل واحد: وطنية لا تعرف المساومة، ودهاء لا يعرف الحدود، وجرأة لا تعرف التراجع، ورؤية مستقبلية ثاقبة.

وطنية لا تعرف المساومة

• تخرّج السادات من الكلية الحربية عام ١٩٣٨، وبلغ به كرهه للاحتلال البريطاني أن تعاون خلال الحرب العالمية الثانية مع عميلين ألمانيين، أملاً في أن تكون هزيمة الإنجليز طريقاً لتحرير مصر، فقُبض عليه في أكتوبر ١٩٤٢، حتى هرب من المعتقل عام ١٩٤٤. ثم اتُّهم بالاشتراك في اغتيال أمين عثمان، وزير المالية الأسبق المعروف بولائه للإنجليز، فقضى أكثر من عامين في الزنزانة رقم ٥٤ بسجن قرميدان، قبل أن يُبرّأ عام ١٩٤٨. فالرجل فقد وظيفته ضابطاً بالجيش، وأضاع من عمره قرابة ست سنوات معتقلاً أو هارباً من الاعتقال، بل خاطر بحياته، إذ كان يمكن أن يواجه الإعدام في القضيتين، وهدفه فيهما واحد: تحرير مصر من الاحتلال.

• وهي الوطنية ذاتها التي حملها إلى كامب ديفيد في سبتمبر ١٩٧٨؛ فقد تمسّك بيجن بالمستوطنات الإسرائيلية في سيناء، وكان قد أعلن أنه ينوي أن يقضي بقية عمره في إحداها، وحاول كارتر إقناع السادات ببقائها في منطقة منزوعة السلاح، فرفض، وهدّد بالانسحاب من المفاوضات، فاضطر بيجن في اللحظة الأخيرة إلى القبول، وصوّت الكنيست على إزالة المستوطنات. لقد استرد السادات جزءاً من سيناء المحتلة بالحرب، وبقيتها بالسلام، وكان بوسعه أن يقبل حلاً وسطاً يُحسب له انتصاراً سياسياً، لكنه رفض أن يتنازل عن شبر واحد، فعادت سيناء كاملة.

دهاء بلا حدود

تربّص الثعلب.. وقرارات حاسمة في توقيتات صائبة

١- أرى أن أخطر ما في دهاء السادات أنه جعل خصومه يستهينون به، ثم جعل من استهانتهم أقوى أسلحته. فقد كان بإمكانه، بحكم قربه من عبد الناصر، أن يتولى منصباً مؤثراً في قرار الدولة، لكنه رصد صراعات مجلس قيادة الثورة وقراراته الخاطئة، فاختار بإرادته أن يبقى بعيداً عنها، مؤيداً لعبد الناصر، فلم يرَ فيه أحد منافساً، حتى عيّنه نائباً له عام ١٩٦٩.

٢- وحين تولى الرئاسة، رأى فيه رجال مراكز القوى واجهة مؤقتة يحكمون من خلفها، فكان كالثعلب الذي يتماوت حتى تقترب فريسته، ثم ينقضّ عليها؛ ففي الثاني من مايو ١٩٧١ أعفى نائبه علي صبري من منصبه، فردّ رجاله في الثالث عشر من مايو باستقالة جماعية تقدّمها وزيرا الحربية والداخلية ورئيس مجلس الأمة، ظناً منهم أن الفراغ سيُسقطه. وأكثر ما يستحق التوقف في رأيي ثباته الانفعالي في مواجهة المؤامرة؛ فقد خسر في ليلة واحدة أهم أدواته كرئيس: قوته العسكرية، وجهازه الأمني، وسلطته التشريعية، وغيره لكان انهار أو هرب، ولو تردد لكانت الفوضى والفراغ الدستوري والمؤسسي. لكنه كان كلاعب شطرنج ذكي، يلتقط حركة خاطئة واحدة من خصمه فلا يتركها إلا فائزاً؛ فقد أذيعت الاستقالات على الشعب، فقبلها أمام الشعب، فلم يعد بوسع خصومه أن يتراجعوا، وفي الخامس عشر من مايو كانوا في السجن.

٣- ثم كانت خطة الخداع الاستراتيجي لحرب أكتوبر، من «عام الحسم» الوهمي عام ١٩٧١، إلى رحلة العمرة للضباط قبل الحرب بأيام، وصولاً إلى اختيار يوم عيد الغفران، الموافق العاشر من رمضان، حين لا يتوقع العدو أن يقاتل جنود صائمون، وفي الساعة الثانية ظهراً، في تكامل عبقري.

٤- كما اختار لإعادة افتتاح قناة السويس يوم الخامس من يونيو ١٩٧٥، ذكرى النكسة نفسها، ليصدّر الإحباط إلى إسرائيل ويمحو آثار الهزيمة؛ فعادت تعمل في ذكرى اليوم الذي أُغلقت فيه. فالقائد لا يُقاس بصواب قراره وحده، بل باللحظة التي يتخذه فيها؛ وقرار صائب في غير وقته قد يكون أخطر من قرار خاطئ.

جرأة لا تعرف التراجع

١- أما جرأته فكانت في قرارات لم يكن غيره ليقدر عليها؛ فقد طرد آلاف الخبراء السوفييت في يوليو ١٩٧٢، وهو قرار كان يمكن أن يخسر به حليفه الأهم، لكنه أربك موسكو فاستجابت لطلبات مصر العسكرية.

٢- وبعد خلاف حول التعامل مع ثغرة الدفرسوار، أبعد الفريق سعد الدين الشاذلي عن إدارة المعركة، ثم أعفاه رسمياً لاحقاً. وإبعاد رئيس أركان الجيش في وسط المعركة قرار لا يعرف خطورته إلا العسكريون، ولا يتخذه إلا رجل بجرأة السادات. ولست هنا بصدد الحكم على صاحب الرأي الأصوب بين السادات والشاذلي، فلست متخصصاً عسكرياً، وإنما أتحدث عن قوة القرار في توقيته، والأعمال بخواتيمها: فقد بقيت القوات المصرية شرق القناة، وانسحبت القوات الإسرائيلية من غربها.

٣- ثم كان أجرأ قراراته: زيارة القدس. فلم يطلب لقاءً في دولة محايدة أو برعاية منظمة دولية، ولم يذهب وهو مهزوم، بل اختار التوقيت بعد نصر أكتوبر وافتتاح القناة، مستغلاً ارتباك إسرائيل وغموض خططه، ففاجأها في التاسع من نوفمبر ١٩٧٧ بإعلانه استعداده للذهاب إلى الكنيست، فاضطرت إلى دعوته. أما خطابه، فهو في رأيي لم يأخذ حقه من التحليل؛ فقد تحدث فيه بجسارة نادرة، وبلسان كل مصري، فكسر غرورهم، وفضح صهيونيتهم من داخل الكنيست أمام العالم، في مواجهة جنرالَي الحرب المهزومَين موشيه ديان والسفاح شارون، وبثقة القائد المنتصر كانت عبارته التاريخية: «إن عليكم أن تتخلّوا، نهائياً، عن أحلام الغزو»، وجعل القضية الفلسطينية لبّ الصراع.

٤- وفي فبراير ١٩٧٨، اغتال عنصران من منظمة أبو نضال وزير الثقافة يوسف السباعي في قبرص، انتقاماً لمرافقته السادات في تلك الزيارة، ثم احتجزا رهائن في مطار لارنكا. وأذكر، وكنت يومها تلميذاً في المرحلة الإعدادية، كيف اندلعت المظاهرات في الجامعات تطالب السادات بالثأر لمقتله، ثقةً في قائد قادر على أن يثأر لأي ابن من أبنائه، أينما كان. ولم يخذل السادات شعبه، فأرسل قوات الصاعقة إلى لارنكا، واستشهد خمسة عشر من أبطالها، وحتى إن لم تحقق العملية النجاح المستهدف، فقد كانت رسالة بأن مصر لا تترك ثأرها من أي شخص أو كيان، في أي مكان على الأرض.

رؤية مستقبلية ثاقبة

• قاطعت أغلب الدول العربية مصر اعتراضاً على زيارة إسرائيل واتفاقية السلام، فعلّقت عضويتها في الجامعة العربية ونقلت مقرها من القاهرة، ولم يكن ذلك في رأيي لخطأ في القرار، بقدر ما كان غيرة من قائد منتصر وسياسي بارع خطف الأضواء وحقق النجاح. وقد أثبتت الأيام صواب رؤيته، فاستردت مصر وحدها أرضها كاملة، بينما لم يحصد غيرها على مدى نصف قرن إلا بيانات الشجب والإدانة. وأدرك مبكراً أن «تسعة وتسعين في المائة من أوراق اللعبة في يد أمريكا»، وهي حقيقة ما زالت قائمة.

وأخيراً

• اغتيل السادات في يوم نصره، السادس من أكتوبر ١٩٨١، بعد أن كرّمه العالم في حياته بجائزة نوبل، ثم جاء الكونجرس بعد خمسة وأربعين عاماً ليمنحه أرفع أوسمته. وهي شهادة بأن التاريخ وحده يملك الحكم الأخير، وقد حكم للسادات.