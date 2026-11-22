تحدث المنتج محمد العدل عن التغيرات التي طرأت على صناعة السينما المصرية منذ فترة التسعينيات وحتى الوقت الحالي، مشيرًا إلى اختلاف شكل الصناعة وانتشار دور العرض وزيادة عدد القاعات، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار التذاكر.

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وأوضح العدل أن السينما شهدت تحولات عديدة مقارنة بالتسعينيات، سواء على مستوى عدد دور العرض أو أسعار التذاكر، مشيرًا إلى أن سعر التذكرة وقتها كان لا يتجاوز جنيهًا واحدًا، بينما أصبحت تكلفة دخول السينما مرتفعة في الوقت الحالي.

وعن إمكانية تقديم أفلام جريئة مثل «أمريكا شيكا بيكا» في الوقت الحالي، أكد محمد العدل أن السينما لديها القدرة على تقديم مختلف الموضوعات والتجارب، قائلًا: «السينما تقدر تعمل أي حاجة يسمح لها بقى أو لا يسمح لها ده موضوع تاني».

كان المنتج السينمائي محمد العدل انتقد ما وصفه بنشاط لجان الأندية المنافسة على مواقع التواصل، على خلفية تداول مكالمة هاتفية منسوبة إلى الحسين عموتة المدير الفني للنادي الأهلي واللاعب إمام عاشور، تضمنت حديثًا عن مشاركته في المباريات.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متسائلًا عن الجهة التي سربت المكالمة، وما إذا كان التسريب صادرًا عن عموتة أو إمام، كما انتقد ما تردد بشأن تهديد إمام باللعب وإجلاس يحيى عطية الله على مقاعد البدلاء.

وأضاف محمد العدل في انتقاداته: «يا ناس اتكسفوا شوية.. واكذبوا صح».