محمد العدل يفتح صفحة جديدة مع حسام حسن بعد إنجاز المنتخب

وجّه المنتج محمد العدل رسالة دعم وترحيب إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عقب الأداء المميز الذي قدمه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن النجاح الذي حققه المنتخب طوى أي خلافات سابقة بينهما.

وأعرب العدل عن تقديره لما قدمه حسام حسن، مشيرًا إلى أن الإنجاز يستحق الدعم بعيدًا عن أي مواقف قديمة.

وأضاف العدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شوف يا حسام يا حسن اللي فات كوم واللي جي كله كوم تاني، وإذا كان بينا زعل سابق.. فكل الزعل راح.. وأنا كأهلاوي نسيت أي حاجة كانت مزعلاني منك»

وأضاف: "إحنا ولاد النهاردة.. وأهلًا بيك بين إخواتك الأهلاوية مرة تانية".

يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.