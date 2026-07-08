اتحاد الكرة يشكر جماهير مصر على الدعم ووعد بالبحث في سبب الأخطاء التحكيمية

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالشكر للشعب المصري على دعم المنتخب خلال رحلته في مشوار بطولة كأس العالم 2026.

ووجه الاتحاد خالص شكره وامتنانه للشعب المصري في كل مكان مشيرا إلى أن دعم وولاء الجماهير وثقتها الراسخة بالمنتخب الوطني ظهرت على مدار طوال مشوار الفراعنة في كأس العالم .

وواصل الاتحاد في بيانه : كان الدعم الاستثنائي الذي أبداه ملايين المصريين، في الداخل والخارج، مصدر فخر وحافز كبيرين للاعبينا والوفد. مثّل المنتخب الوطني مصر بكل فخر وعزيمة وشجاعة، مقدماً أداءً عكس روح أمتنا وشخصيتها.

وعن مباراة الأرجنتين قال : في الوقت نفسه، لا يسع الاتحاد المصري لكرة القدم إلا أن ينتقد قرارات التحكيم التي شهدتها المباراة ضد الأرجنتين، فضلاً عن عدم الاستخدام الأمثل لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

أثارت عدة أحداث رئيسية مخاوف جدية وتساؤلات عميقة حول اتساق ونزاهة القرارات التي أثرت بشكل مباشر على مجريات المباراة.



وواصل البيان : قد سلط عدد من خبراء كرة القدم والمحللين المتخصصين، محلياً ودولياً، الضوء على أحداث تحكيمية مثيرة للجدل ومؤثرة خلال المباراة.

وأردف: يؤكد هذا على أهمية الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والعدالة والشفافية في إدارة المباريات، لا سيما في بطولة بحجم وأهمية كأس العالم لكرة القدم 2026.

وأكملت: لطالما احترمت كرة القدم المصرية مبادئ اللعب النظيف والنزاهة الرياضية واحترام اللعبة، وتقتضي هذه المبادئ نفسها أن تتنافس جميع الفرق على قدم المساواة وأن تُعامل معاملة متساوية، ما حدث خلال المباراة أثار، بشكل مفهوم، إحباطًا واسع النطاق بين لاعبينا وجهازنا الفني وجماهيرنا، الذين توقعوا أعلى معايير التحكيم على أكبر مسرح كروي.

وأشار إلى أن الدفاع عن حقوق ومصالح المنتخب المصري ليس أمرًا يمكن تجاهله أو التقليل من شأنه أو اعتباره أمرًا ثانويًا إنها مسؤولية نتحملها بكل قناعة وعزم،كل لاعب يرتدي قميص المنتخب المصري، وكل مشجع يدعم الفريق، يستحق العدالة والاحترام والمساواة في تطبيق قوانين اللعبة.

وأكمل : وبينما أصبحت النتيجة جزءًا من التاريخ، فإن فخرنا بهذا الفريق لا يزال راسخًا. شجاعتهم والتزامهم وروحهم القتالية طوال البطولة أكسبتهم الاحترام وعكست القيم الحقيقية لكرة القدم المصرية.

واختتم الاتحاد المصري لكرة القدم تصريحاته : إلى جماهير مصر الوفية، شكرًا لكم على كونكم القلب النابض والقوة الدافعة للمنتخب الوطني، دعمكم سيظل مصدر إلهام لنا ونحن نواصل العمل لبناء مستقبل يليق بكرة القدم المصرية وجماهيرها العظيمة.