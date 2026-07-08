محمد محمود عبدالعزيز يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر: «بهدلتوا الأرجنتين»

حرص المنتج محمد محمود عبد العزيز على دعم لاعبي منتخب مصر، عقب انتهاء مشوارهم في بطولة كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، مشيدًا بالأداء القوي الذي قدمه الفراعنة خلال اللقاء.

ونشر محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، رسالة أشاد فيها بروح اللاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا أن ما قدمه المنتخب سيظل عالقًا في أذهان الجماهير.

وقال: «برافو عليكم والله، بهدلتوا الأرجنتين، ولاعيبة رجالة رجالة رجالة، وجهاز فني محترم، أنتم فخر لمصر، وهتفضلوا فخر لمصر، والتاريخ سجل، واللي عملتوه هيعيش كتير أوي».

وأضاف: «واللي حصل فيكم مش شوية، خصوصا في وجود حكم زي ده، الحمد لله على كل حال، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم».

ولاقت رسالة محمد محمود عبد العزيز تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين أشادوا بما قدمه منتخب مصر في البطولة، رغم وداع المنافسات من دور الـ16

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعد خسارته أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، رغم الأداء القوي والروح القتالية التي قدمها الفراعنة على مدار اللقاء.