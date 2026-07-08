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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تنظم قافلة توعوية وعلاجية لصحة الفم والأسنان للعاملين بمؤسسة الأهرام

قافلة طبية
قافلة طبية
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان قافلة توعوية وعلاجية متكاملة لصحة الفم والأسنان استهدفت العاملين بمؤسسة الأهرام، بالتنسيق بين الإدارة العامة لشؤون طب الأسنان، وكلية طب الفم والأسنان بجامعة الأهرام الكندية.

تأتي هذه القافلة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الأنشطة التوعوية الصحية والتوسع في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان والوقاية من أمراضها، ضمن إطار التعاون المؤسسي بين أجهزة الدولة.

رفع الوعي الصحي وترسيخ السلوكيات السليمة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القافلة ركزت على رفع الوعي الصحي وترسيخ السلوكيات السليمة، مع الاكتشاف المبكر لأمراض الفم والأسنان وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة، بما يساهم في تعزيز الصحة العامة والحد من المضاعفات.

وأضاف أن البرنامج التوعوي استفاد منه 620 من العاملين، شمل جلسات ومحاضرات توعوية حول طرق الوقاية والعناية اليومية بالفم والأسنان، والطريقة الصحيحة لتنظيفها، واستخدام الخيط الطبي وغسول الفم، وأهمية النظام الغذائي الصحي، مع استخدام وسائل توضيحية ونماذج تعليمية، وتوزيع عينات مجانية من معجون الأسنان وغسول الفم.

وقال الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون العلاجية، إن القافلة أجرت فحوصات طبية شاملة لـ120 من العاملين للكشف المبكر عن تسوس الأسنان وأمراض اللثة، وتحديد الحالات التي تحتاج تدخلات علاجية أو إحالة إلى المراكز المتخصصة، مما يعكس حرص الوزارة على تقديم خدمات وقائية وعلاجية متكاملة في أماكن العمل.

وأكدت الدكتورة منى البيار، مدير الإدارة العامة لشؤون طب الأسنان، حرص الوزارة على تنظيم مثل هذه القوافل بشكل دوري في مختلف المؤسسات، لضمان وصول الخدمات التوعوية والعلاجية إلى أكبر عدد من المواطنين، مع متابعة الحالات المحتاجة للرعاية المتقدمة، وتعزيز الثقافة الوقائية لصحة الفم والأسنان في المجتمع.

وزارة الصحة والسكان الفم والأسنان مؤسسة الأهرام طب الفم والأسنان وزير الصحة التوعوية الصحية

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