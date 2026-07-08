السباحة وركوب البدالات.. ماذا يعنى رفع الراية الحمراء على شواطئ الإسكندرية؟

في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة الإسكندرية، تواصل الأجهزة التنفيذية متابعة حالة البحر بشكل مستمر حفاظًا على سلامة المواطنين والمصطافين، خاصة مع ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح.

هذه الأوضاع دفعت المسئولين في المحافظة إلى اتخاذ إجراءات احترازية بعدد من الشواطئ لمنع وقوع أي حوادث غرق، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة من فرق الإنقاذ.

رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية

وفي هذا السياق، أعلنت محافظة الإسكندرية رفع الراية الحمراء على جميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي، إلى جانب شواطئ ستانلي، ونبيل الشاذلي، والأنفوشي الشرقي، ورأس التين الشرقي، وذلك بعد التقارير التي رصدت ارتفاعًا في الأمواج وشدة في التيارات البحرية، بما يشكل خطرًا على رواد الشواطئ.

ماذا يعنى رفع الراية الحمراء على الشواطئ بالإسكندرية؟

وأكدت المحافظة، في بيان، أن قرار رفع الراية الحمراء يأتي في إطار الحفاظ على أرواح المواطنين، موضحة أن هذه الراية تعني منع نزول البحر نهائيًا بسبب خطورة حالة البحر الحالية، وذلك لتجنب التعرض لأي حوادث أو حالات غرق.

الالتزام الكامل بالرايات التحذيرية

وناشدت المحافظة جميع المواطنين والمصطافين الالتزام الكامل بالرايات التحذيرية والتعليمات الصادرة من رجال الإنقاذ والعاملين بالشواطئ، وعدم النزول إلى مياه البحر إلا بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار حالة البحر.

وأوضحت أن القرار جاء عقب متابعة ميدانية مستمرة وتقييم دقيق لحالة البحر، مشيرة إلى أن سلامة المواطنين تأتي على رأس الأولويات، وأن فرق الإنقاذ تواصل انتشارها ومتابعة الشواطئ على مدار الساعة للتعامل مع أي تطورات.

سبب رفع الرايات الحمراء

ويعود سبب رفع الرايات الحمراء إلى الارتفاع النسبي في الأمواج وزيادة سرعة الرياح، رغم استمرار الطقس الحار ووصول درجات الحرارة إلى نحو 31 درجة مئوية، وهو ما أدى إلى زيادة خطورة السباحة في عدد من الشواطئ.

ماذا يعنى رفع الراية الحمراء على الشواطئ بالإسكندرية؟

كما شددت المحافظة على ضرورة توخي الحذر وعدم التوغل لمسافات بعيدة داخل مياه البحر، والالتزام بالسباحة في المناطق القريبة من الشاطئ لتجنب تيارات السحب، مع تفضيل ارتداء سترات النجاة "لايف جاكت" خاصة لغير المتمرسين في السباحة.

ممنوع ركوب البدالات البحرية

وأكدت أيضًا ضرورة الامتناع تمامًا عن ركوب البدالات البحرية خلال هذه الفترة، مع استمرار التحذير من النزول إلى الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة، وعلى رأسها شواطئ العجمي غرب الإسكندرية، نظرًا لخطورة التيارات البحرية بها.

ماذا يعنى رفع الراية الحمراء على الشواطئ بالإسكندرية؟

دلالات الرايات المرفوعة على الشواطئ

وفيما يتعلق بدلالات الرايات المرفوعة على الشواطئ، أوضحت المحافظة أن الراية الخضراء تعني أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول إلى المياه، بينما تشير الراية الصفراء إلى أن حالة البحر غير مستقرة نسبيًا، ويسمح معها بالنزول مع الالتزام بالحذر واتباع تعليمات رجال الإنقاذ.

أما الراية الحمراء، فتعني أن البحر يشكل خطرًا على حياة المواطنين، ويُحظر معها النزول إلى المياه نهائيًا، مع ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات فرق الإنقاذ حفاظًا على السلامة.