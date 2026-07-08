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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عبد الوهاب: استعنت بطبيب تحاليل من أجل ورد على فل وياسمين.. خاص

أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أحمد عبد الوهاب عن استعانته بدكتور تحاليل من أجل مراجعة بعض المصطلحات الطبية فى مسلسل ورد على فل وياسمين من خلال شخصيته دكتور طارق الذى يعمل فى معمل تحاليل. 

وقال أحمد عبد الوهاب فى تصريح خاص لصدى البلد : كان معنا متخصص طبي طوال فترة التصوير لمراجعة كل التفاصيل المتعلقة بالمهنة، وهو ما منح المشاهد قدرا كبيرا من المصداقية، ولكن في الوقت نفسه، كان تركيزي الأكبر على الجانب الإنساني للشخصية، لأن المسلسل لا يتحدث عن مهنة الطبيب بقدر ما يرصد رحلة إنسان يمر بتحولات كبيرة في حياته.

مسلسل “ورد على فل وياسمين”

وحقق مسلسل "ورد على فل وياسمين" نجاحًا ملحوظًا طوال فترة عرضه، حيث استطاع جذب اهتمام المشاهدين من خلال قصته الاجتماعية الإنسانية وأحداثه المتشابكة، إلى جانب الأداء المميز لأبطاله الذين قدموا شخصيات متنوعة تركت أثرًا واضحًا لدى الجمهور.

ومع إسدال الستار على أحداث المسلسل؛ أكد عدد كبير من المتابعين أن شخصية "أحلام" ستظل من الشخصيات التي لا تُنسى، خاصة بعد النهاية الحزينة التي دفعت الجمهور للتفاعل بقوة، لتواصل صبا مبارك حصد الإشادات وتتصدر التريند بعد واحدة من أبرز محطاتها الدرامية في الفترة الأخيرة.

أحمد عبد الوهاب الفنان أحمد عبد الوهاب أعمال أحمد عبد الوهاب أفلام أحمد عبد الوهاب مسلسل ورد على فل وياسمين

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