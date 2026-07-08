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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إخلاء سبيل فضل شاكر على ذمة عدد من القضايا

فضل شاكر
فضل شاكر
أحمد البهى

قررت المحكمة العسكرية بلبنان إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر على ذمة عدد من القضايا. 

كانت وسائل إعلام لبنانية أكدت نقل الفنان فضل شاكر للمستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية.

ونفى الناقد الفني جمال فياض ما تردد عن الإفراج عن الفنان اللبناني فضل شاكر.

وقال فياض: “ليس صحيحا ما تردد حول الإفراج عن الفنان فضل شاكر، فما زال يتم النظر في القضايا”.

وأعلن المكتب الإعلامي للفنان فضل شاكر أن الأخير تعرض، الثلاثاء الماضي، لوعكة صحية منعته من حضور الجلسة التي كانت مقررة أمام المحكمة العسكرية، دون الكشف عن طبيعة حالته الصحية.

ولا تزال المحكمة العسكرية تتابع النظر في الملفات القضائية المتعلقة بفضل شاكر، على أن يُحسم مصير طلبات إخلاء السبيل وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

الفنان فضل شاكر فضل شاكر لبنان

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