د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

يقال كثيرًا إن الرجل ينسى أسرع من المرأة، وكأن قلبه أقل احتفاظًا بالذكريات، أو كأن المشاعر تعبر داخله مرورًا عابرًا لا يترك أثرًا. تتردد هذه الفكرة حتى أصبحت عند البعض حقيقة لا تقبل النقاش، بينما الواقع الإنساني أكثر تعقيدًا بكثير. فالرجل والمرأة لا يختلفان في القدرة على الحب بقدر ما يختلفان في طريقة التعبير عنه، وفي أسلوب التعامل مع الفقد، وفي الوسائل التي يحاول كل منهما بها حماية نفسه من الانكسار.

لهذا، فإن السؤال ليس: هل ينسى الرجل؟ بل من هي المرأة التي يعجز عن نسيانها؟ وما الذي يجعل امرأة تبقى حاضرة في وجدانه، بينما تمر أخريات في حياته دون أن يترك غيابهن أثرًا طويلًا؟ ولماذا يعود بعض الرجال بعد شهور أو سنوات للبحث عن امرأة كانوا هم أنفسهم سببًا في خسارتها؟

الحقيقة التي قد لا تعجب البعض أن الرجل لا ينسى المرأة التي أحبته بصدق بسهولة، لكنه قد يتقن إخفاء ذلك أكثر مما يتقن الاعتراف به. قد يبدو هادئًا، منشغلًا، مستمرًا في حياته بصورة طبيعية، بينما يحمل داخله أسئلة لم يجد لها إجابة، ومشاعر يؤجل مواجهتها، وحنينًا يخشى أن يعترف به حتى أمام نفسه.

وليست كل امرأة تترك الأثر نفسه في قلب الرجل. فالجمال قد يلفت الانتباه، والإعجاب قد يصنع بداية علاقة، لكن الذي يبقى طويلًا هو المرأة التي منحت الرجل شعورًا بالأمان، واحتوته في لحظات ضعفه، وصدقته وهو يشك في نفسه، وساندته دون أن تنتظر مقابلًا، ورأت فيه ما لم يكن يراه في نفسه. هذه المرأة لا تتحول إلى ذكرى عابرة، بل إلى جزء من تكوينه النفسي، حتى إذا ابتعدت ظل أثرها حاضرًا في تفاصيل حياته.

الحب الصادق لا يُقاس بعدد الرسائل ولا بطول المكالمات، بل بما يتركه في النفس من طمأنينة. قد ينسى الإنسان كلمات كثيرة، لكنه لا ينسى الشعور الذي عاشه مع شخص منحه السلام وسط فوضى الحياة. ولهذا، فإن الرجل قد ينسى تاريخ أول لقاء، أو مكان أول نزهة، لكنه يتذكر جيدًا كيف كان يشعر وهو يتحدث إليها، وكيف كان يجد في صوتها راحة لا يستطيع تفسيرها، وكيف كانت تستطيع بكلمة واحدة أن تخفف عنه ما تعجز عنه ساعات من الصمت.

والمفارقة أن الرجل لا يكتشف قيمة هذه التفاصيل دائمًا وهو يعيشها. فالاعتياد يجعل أجمل الأشياء تبدو عادية، ويجعل الاهتمام يبدو حقًا مكتسبًا، ويجعل وجود الإنسان الذي يحبنا أمرًا مضمونًا. ثم تأتي لحظة الغياب، فيبدأ العقل بإعادة ترتيب الصور، ويبدأ القلب بمراجعة ما كان يعتبره أمرًا طبيعيًا، ليكتشف أن ما ظنه عاديًا كان نعمة كبيرة.

في البداية، يحاول كثير من الرجال إقناع أنفسهم بأن ما حدث مجرد نهاية لعلاقة، وأن الأيام كفيلة بإغلاق الصفحة. ينشغل بعمله أكثر، يملأ وقته بالمواعيد، يخرج كثيرًا، يضحك مع أصدقائه، وقد يبدو للجميع أنه تجاوز الأمر بسرعة. لكنه في الحقيقة لا يكون قد تجاوز شيئًا، بل يكون قد أجّل المواجهة فقط. فالإنسان يستطيع أن يؤجل مشاعره، لكنه لا يستطيع أن يلغيها.

ثم تبدأ مرحلة أخرى أكثر هدوءًا وأكثر قسوة. يقل الضجيج من حوله، ويعود إلى بيته بعد يوم طويل، فيجد أن أكثر ما يزعجه ليس الوحدة، بل غياب الشخص الذي كان يملأ هذه الوحدة بالحياة. يلتقط هاتفه دون وعي، وكأنه ينتظر رسالة يعرف جيدًا أنها لن تصل. يمر على مكان جمعهما يومًا، فيشعر بانقباض لا يستطيع تفسيره. يسمع أغنية كانت تحبها، أو يقرأ عبارة كانت ستلفت انتباهها، فيبتسم للحظة، ثم يدرك أن الابتسامة انتهت إلى وجع صامت.

وأقسى ما يعيشه الرجل بعد خسارة امرأة أحبته بصدق، أنه يكتشف أن الاشتياق لا يأتي مرة واحدة، بل يأتي على دفعات. قد يظن أنه تجاوزها، ثم يهزمه موقف صغير لم يكن يتوقعه. يحقق نجاحًا كان يحلم به، فيكون أول اسم يخطر بباله اسمها، لأنها كانت أول من يؤمن بقدرته على النجاح. يمر بأزمة، فيفتقد صوتها الذي كان يطمئنه قبل أن تقدم له الحلول. يشعر بالتعب، فيتذكر سؤالها اليومي: "هل أنت بخير؟" فيدرك أن بعض الكلمات كانت تحمل من الحب ما لم يكن ينتبه إليه وهو يسمعها كل يوم.

في تلك اللحظات، لا يشتاق الرجل إلى وجه المرأة فقط، بل إلى النسخة التي كان عليها وهو معها. يشتاق إلى نفسه وهو أكثر هدوءًا، وأكثر طمأنينة، وأكثر ثقة. يكتشف أن الإنسان لا يتعلق بالأشخاص وحدهم، بل يتعلق بالشعور الذي يصنعونه داخله. لذلك قد يقابل وجوهًا كثيرة بعد الفراق، وقد يتحدث مع نساء كثيرات، لكنه يشعر أن شيئًا ما ناقص، ليس لأن الأخريات أقل قيمة، بل لأن الشعور الذي فقده لا يتكرر بسهولة.

وهنا يبدأ الصراع الحقيقي داخل الرجل، وهو صراع لا يراه أحد. جزء منه يشتاق بكل صدق، وجزء آخر يمنعه كبرياؤه من الاعتراف. جزء يلومها لأنها رحلت، وجزء آخر يلوم نفسه لأنه دفعها إلى الرحيل. يقف طويلًا أمام ذكرياته، يراجع مواقف كان يظن نفسه فيها على حق، ثم يكتشف متأخرًا أن انتصاره في الجدال كان هزيمة للعلاقة كلها. يتمنى لو عاد به الوقت ليؤجل كلمة قالها في غضب، أو يمنحها اعتذارًا بخل به، أو يحتضن خوفها بدلًا من أن يفسره على أنه مبالغة. هذه المراجعات لا يسمعها أحد، لأنها تدور في أعماقه، بعيدًا عن أعين الناس، وبعيدًا حتى عن أقرب أصدقائه.

وربما تكون أقسى لحظة يمر بها، تلك التي يدرك فيها أن المرأة التي أحبته بإخلاص لم تكن تمنحه اهتمامًا عابرًا، بل كانت تمنحه وطنًا نفسيًا يعود إليه كلما أثقلته الحياة. عندها يفهم أن بعض الأشخاص لا يرحلون من البيوت فقط، بل يرحلون من تفاصيل الروح، ويتركون أماكنهم فارغة مهما امتلأت الحياة بالوجوه. ويبدأ في مقارنة كل علاقة جديدة بما عاشه معها، لا مقارنة في الجمال أو الشكل، وإنما في الصدق، وفي الإحساس بالأمان، وفي ذلك الاطمئنان الذي لا يمكن شراؤه ولا ادعاؤه.

...ولعل أكثر ما يربك الرجل بعد فقدان امرأة أحبته بصدق، أنه يدخل في مواجهة مع نفسه لم يكن يتوقعها. كان يظن أن الغياب يعني انتهاء الحكاية، فإذا به يكتشف أن الحكاية الحقيقية تبدأ بعد الغياب. يبدأ العقل في تهدئة المشاعر، بينما يرفض القلب إغلاق الباب. يعيش صراعًا بين ما يقوله المنطق وما يهمس به الحنين. يحاول أن يقنع نفسه بأنه اتخذ القرار الصحيح، ثم يتسلل إليه سؤال صغير يفسد عليه كل هذا اليقين: ماذا لو كنت قد تسرعت؟ ماذا لو كانت تستحق فرصة أخرى؟ ماذا لو خسرت إنسانة لن تتكرر؟

هذه الأسئلة لا تأتي دفعة واحدة، بل تزوره في أوقات لا يستعد لها. وهو يقود سيارته، أو يجلس وحيدًا بعد انتهاء يوم طويل، أو يحقق نجاحًا كان يتمنى أن تشاركه فرحته به، أو يمر بمحنة كان يعلم أنها كانت ستكون أول من يربت على قلبه فيها. يدرك فجأة أن بعض الأشخاص لا يكونون مجرد شركاء في الحياة، بل يتحولون إلى جزء من طريقة عيشها، فإذا غابوا اختل إيقاع الأيام، حتى وإن بدت الحياة أمام الناس تسير بصورة طبيعية.

وهنا تبدأ مرحلة المراجعة، وهي من أصعب المراحل التي يعيشها الرجل. يعيد قراءة المواقف القديمة بعين مختلفة. يتذكر المرات التي سامحته فيها، والمواقف التي احتوت غضبه، والكلمات التي كانت تقولها فكان يمر عليها مرورًا عاديًا، ثم يكتشف أنها كانت تحمل قدرًا هائلًا من الحب لم يفهمه إلا بعد أن فقده. يفهم أن الاهتمام الذي كان يعتبره أمرًا معتادًا كان في الحقيقة هدية نادرة، وأن المرأة التي كانت تسأل عنه كل يوم لم تكن تؤدي واجبًا، بل كانت تمنحه جزءًا من قلبها في كل مرة.

الغريب أن الرجل لا يشتاق في هذه المرحلة إلى المواقف الكبيرة، بل إلى التفاصيل الصغيرة التي كان يظنها بلا قيمة. يشتاق إلى رسالة صباحية كانت تبدو عادية، إلى سؤال متكرر عن طعامه أو صحته، إلى ضحكة كانت تكسر توتر يومه، إلى شخص كان يشعر به قبل أن يتحدث. يكتشف أن الحياة لا تُبنى على الأحداث الكبرى وحدها، بل على تلك التفاصيل التي تصنع الألفة، والتي لا يشعر الإنسان بقيمتها إلا إذا اختفت.

ولهذا، فإن بعض الرجال يراقبون المرأة بعد الفراق من بعيد. قد يمر على صفحتها في مواقع التواصل، وقد يسأل عنها بصورة غير مباشرة، وقد يفرح إذا علم أنها بخير، ثم يغلق الهاتف دون أن يكتب حرفًا واحدًا. ليس لأنه لا يريد الحديث، بل لأنه يخشى أن يكون قد تأخر كثيرًا، أو أن تكون قد أغلقت الباب الذي تركه هو مفتوحًا من جانبه فقط. يخاف أن يسمع منها برودًا لم يعتده، أو أن يكتشف أنها استطاعت أن تتجاوز الألم الذي ما زال هو يعيشه بصمت.

وقد يكتب رسالة طويلة، ثم يمحوها قبل إرسالها. يعيد كتابة كلمات الاعتذار مرات كثيرة، ثم يتراجع. يضغط على اسمها في هاتفه، ثم يغلقه. يقنع نفسه أن الصمت أكثر كرامة، ثم يقضي الليل كله يتساءل: هل كان الصمت شجاعة... أم خوفًا؟ وهل الكرامة الحقيقية أن يتمسك الإنسان بكبريائه، أم أن يعترف بخطئه أمام من أحب؟

لكن من المهم أيضًا ألا نقع في التعميم. فليس كل رجل يعود لأنه أحب، وليس كل رجل يشتاق لأنه أدرك قيمة المرأة التي خسرها. هناك من يعود لأنه شعر بالوحدة، وهناك من يعود لأن البدائل لم تمنحه ما كان يحصل عليه، وهناك من يعود لأن وجود امرأة مخلصة في حياته كان يمنحه استقرارًا افتقده بعد رحيلها. والمرأة الواعية لا تكتفي بفرحة العودة، بل تسأل نفسها: ماذا الذي أعاده؟ هل أعاده الحب، أم الاحتياج؟ هل عاد لأنه تغيّر، أم لأنه افتقد ما كان يحصل عليه؟ فالسبب هو الذي يحدد مصير العودة، وليس العودة نفسها.

تبقى حقيقة لا يستطيع الزمن تغييرها، وهي أن الحب الصادق يترك أثرًا لا يمحوه الغياب بسهولة. قد تهدأ المشاعر، وقد تستمر الحياة، وقد يتعلم الإنسان التعايش مع الفقد، لكن بعض الأشخاص يظلون يسكنون زاوية هادئة في القلب، تظهر كلما مر موقف يشبههم، أو دعاء كان يرددونه، أو حلم كانوا جزءًا منه. وليس معنى ذلك أن الحياة تتوقف، بل إن بعض الذكريات تصبح جزءًا من تكوين الإنسان، يحملها معه أينما ذهب.

لهذا، فإن المرأة التي أحبت بصدق لا ينبغي أن تجعل قيمة نفسها مرهونة بعودة رجل أو غيابه. فقيمة الحب لا تُقاس بمن عاد يطرق الباب، وإنما بالأثر النبيل الذي تركه صاحبه في قلب الآخر. وإذا عاد الرجل لأنه أدرك حقًا قيمة ما خسره، وجاء بقلب أكثر نضجًا، وعقل أكثر وعيًا، واستعداد صادق لتحمل مسؤولية الحب، فقد تستحق العودة أن تُمنح فرصة جديدة. أما إذا كانت العودة مجرد محاولة للهروب من الوحدة أو لاستعادة ما اعتاد عليه، فإنها غالبًا ستعيد الألم بصورة مختلفة.

ويبقى الحب الحقيقي واحدًا من أندر النعم التي يلتقي بها الإنسان في حياته. ليس لأنه يجعلنا سعداء فقط، بل لأنه يكشف أجمل ما فينا، ويعلمنا كيف نهب أنفسنا بصدق. ومن يخسر إنسانًا أحبه بإخلاص قد يستطيع أن يكمل حياته، وقد ينجح، ويبتسم، ويضحك، ويحقق الكثير، لكنه سيظل يعرف في أعماقه أن بعض الأشخاص لا يعوضهم أحد، وأن بعض القلوب، إذا رحلت، لا تترك فراغًا في المكان فقط، بل تترك فراغًا في الروح نفسها... والروح لا تعرف النسيان كما يعرفه العقل.

...ورغم كل ما سبق، يبقى سؤال يفرض نفسه: إذا كان الرجل قد يشتاق، وقد يندم، وقد يحمل داخل قلبه كل هذه المشاعر، فلماذا يتأخر بعض الرجال في العودة حتى يصبح الرجوع مستحيلًا؟

الإجابة تكمن في أن الرجل، في كثير من الأحيان، يخوض معركة صامتة بين قلبه وكبريائه. فليس من السهل عليه أن يعترف بأنه أخطأ، خاصة إذا كان قد غادر وهو يظن أن الحياة ستمنحه فرصًا أكثر، أو أن المرأة التي أحبته ستبقى تنتظره مهما طال الغياب. لكنه يكتشف مع مرور الأيام أن الحياة لا تحفظ الأماكن الفارغة إلى الأبد، وأن القلوب التي تتألم كثيرًا تتعلم في النهاية كيف تحمي نفسها.

وقد يقف الرجل طويلًا أمام نفسه، وهو يسأل سؤالًا لا يسمعه أحد: هل أستحق فرصة أخرى؟ هل أملك الحق في العودة بعد كل ما حدث؟ هل ستصدق أنني أدركت قيمتها متأخرًا، أم سترى أنني عدت فقط لأنني خسرت؟

هذه الأسئلة قد تمنعه من اتخاذ الخطوة، لا لأنه توقف عن الحب، بل لأنه يخشى أن يكون قد فقد حقه في المطالبة به. ولهذا، يعيش بعض الرجال سنوات كاملة يحملون اعتذارًا لم يُقال، ورسالة لم تُرسل، وكلمات ظلوا يؤجلونها حتى فقدت الطريق إلى صاحبها.

والأكثر إيلامًا أن الرجل قد يكتشف أن المرأة التي أحبته كانت ترى فيه ما لم يره هو في نفسه. كانت تؤمن بقدراته وهو متردد، وتمنحه الثقة وهو قلق، وتحتفل بنجاحه وكأنه نجاحها. وبعد رحيلها، يبدأ في رؤية نفسه بعينيها، فيدرك أنه لم يخسر امرأة فقط، بل خسر إنسانة كانت تضيف إلى حياته معنى، وتجعله نسخة أفضل من نفسه.

ولهذا، فإن بعض الرجال لا يقارنون بين النساء في الجمال أو الحضور أو المكانة، وإنما يقارنون بين الشعور الذي كانت كل امرأة تتركه في قلوبهم. قد يقابل الرجل امرأة أجمل، أو أكثر نجاحًا، أو أكثر توافقًا معه في بعض التفاصيل، لكنه يكتشف أن المشاعر لا تُقاس بهذه المقاييس. فالدفء لا يُستبدل، والصدق لا يُشترى، والاهتمام الحقيقي لا يمكن تقليده. هناك أشياء لا يدرك الإنسان قيمتها إلا بعد أن يبحث عنها طويلًا ولا يجدها.

لكن من الإنصاف أيضًا أن نقول إن الحياة لا تمنح جميع القصص النهاية نفسها. فهناك رجال يتعلمون من خسارتهم، ويعودون أكثر نضجًا، وأكثر استعدادًا لتحمل مسؤولية الحب. وهناك رجال يظلون أسرى العناد حتى يفقدوا كل فرصة، ثم يكتفون بالحنين الصامت. وهناك رجال لا يندمون أصلًا، لأن مشاعرهم لم تكن عميقة منذ البداية. ولهذا، فإن الحكم المطلق يظلم الجميع، فالناس ليسوا نسخًا متشابهة، والقلوب لا تخضع لقانون واحد.

وكذلك المرأة، ليست مطالبة بأن تجعل حياتها معلقة على احتمال عودة رجل. الحب الذي يحفظ كرامة الإنسان يبني الحياة، ولا يجمّدها. والانتظار المفتوح قد يحول أجمل المشاعر إلى عبء ثقيل. فإذا عاد الرجل، فلتنظر المرأة إلى أفعاله قبل كلماته، وإلى نضجه قبل اشتياقه، وإلى استعداده لبناء علاقة جديدة، لا إلى رغبته في استعادة علاقة قديمة بالأسلوب نفسه الذي أدى إلى خسارتها.

فالعودة الحقيقية ليست أن يعود الرجل إلى الباب الذي غادره، وإنما أن يعود بعقل مختلف، وقلب أكثر وعيًا، وقدرة صادقة على حماية ما كاد أن يضيعه. أما العودة التي تحمل الحنين فقط، دون تغيير، فهي غالبًا بداية لوداع جديد.

ويبقى السؤال الأول: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟

الإجابة الأقرب إلى النفس الإنسانية هي: إن الرجل لا ينسى بسهولة المرأة التي منحته حبًا نقيًا، واحتواءً صادقًا، وأمانًا لم يكن يمثل دورًا أو مصلحة. قد يتعلم التعايش مع غيابها، وقد تستمر حياته، وقد ينجح ويبتسم ويبدو للناس أنه تجاوز كل شيء، لكن تجاوز الألم لا يعني محو الأثر، واستمرار الحياة لا يعني أن الذاكرة أصبحت خالية.

فالإنسان لا يعيش بما يتذكره بعقله فقط، بل بما يظل عالقًا في وجدانه. وبعض الأشخاص يرحلون من حياتنا، لكنهم يبقون جزءًا من الطريقة التي ننظر بها إلى الحب، وإلى أنفسنا، وإلى العالم من حولنا.

وربما لهذا السبب، لا تكون الخسارة الحقيقية أن يفقد الرجل امرأة أحبته بصدق، ولا أن تفقد المرأة رجلًا أحبته من قلبها، وإنما أن يكتشف أحدهما متأخرًا أن الحب الذي كان بين يديه لم يكن يتكرر كثيرًا، وأن الفرص التي يمنحها القلب بصدق ليست بلا نهاية، وأن بعض القلوب، إذا انكسرت، قد تسامح... لكنها لا تعود كما كانت أبدًا.

وهذه هي الحقيقة التي يتفق عليها القلب والعقل معًا: ليس كل رجل ينسى، وليس كل رجل يعود، وليس كل امرأة تُنسى. الذي يبقى في الذاكرة ليس الاسم، ولا الملامح، ولا عدد السنوات، وإنما مقدار الصدق الذي عاشه الإنسان مع من أحب. فالصدق وحده يملك قدرة عجيبة على مقاومة النسيان، ويظل حاضرًا حتى بعد أن يغيب أصحابه، لأن المشاعر الصادقة لا تموت بانتهاء العلاقات، بل تتحول إلى أثر عميق يرافق الإنسان طويلًا... يذكّره دائمًا بأن أجمل ما مرّ به في حياته، لم يكن شخصًا فقط، بل شعورًا نادرًا يصعب أن يتكرر.