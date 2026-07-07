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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 خطوات فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل.. نصائح بسيطة تحمي أسرتك

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
آية التيجي

يعتقد كثيرون أن الثعابين لا تظهر إلا في المناطق الصحراوية أو الريفية، إلا أن الخبراء يؤكدون أن وجودها بالقرب من المنازل قد يحدث إذا توفرت لها البيئة المناسبة، مثل مصادر الغذاء أو أماكن الاختباء، ما يستدعي اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية للحد من احتمالية دخولها إلى المنزل.

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز النصائح التي تساعد في إبعاد الثعابين عن المنزل والحفاظ على سلامة أفراد الأسرة، وفقا لما نشر في موقع “rentokil”، ومن اهمها:

ـ التخلص من القوارض:
تُعد الفئران والجرذان من أهم مصادر غذاء الثعابين، لذلك فإن انتشار القوارض حول المنزل قد يجذبها إلى المنطقة. 

وينصح بالحفاظ على نظافة المكان، والتخلص من بقايا الطعام، وإغلاق الفتحات والشقوق التي قد تستخدمها القوارض للدخول.

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

ـ قص الحشائش والأعشاب بانتظام:
يفضل الحفاظ على الحشائش قصيرة ومهذبة، خاصة في الحدائق، لأن الأعشاب الطويلة تمنح الثعابين مكانًا آمنًا للاختباء من الحيوانات المفترسة وأشعة الشمس، ما يزيد من احتمالية بقائها بالقرب من المنزل.

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

ـ إغلاق الشقوق والفتحات:
تمتلك الثعابين أجسامًا مرنة تمكنها من التسلل عبر الفتحات الضيقة، لذا يُنصح بإصلاح الشقوق الموجودة في الجدران أو الأرضيات وإغلاق أي فتحات قد تُستخدم كنقاط دخول، خاصة في الأماكن المتضررة بفعل الرطوبة أو التلف.

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

ـ تركيب سور أو حاجز حول المنزل:
إذا كان المنزل يقع بالقرب من مناطق زراعية أو غابات أو أماكن تكثر فيها النباتات، فإن وجود سور أو حاجز مناسب قد يساهم في تقليل فرص اقتراب الثعابين من المنزل أو استقرارها في الحديقة.

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل


ـ إزالة المخلفات وأماكن الاختباء:
قد تتحول أكوام الأخشاب أو الحجارة أو الأعشاب الجافة والأدوات غير المستخدمة إلى ملاذ آمن للثعابين، لذلك يُنصح بالتخلص من هذه المخلفات وعدم تركها متراكمة في الفناء أو الحديقة.

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

ماذا تفعل إذا شاهدت ثعبانًا؟

ويشدد الخبراء على ضرورة عدم محاولة الإمساك بالثعبان أو قتله، لأن ذلك قد يدفعه إلى الدفاع عن نفسه. والأفضل هو الابتعاد بهدوء عن المكان، وإبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة، ثم التواصل مع الجهات المختصة أو فرق مكافحة الزواحف للتعامل معه بطريقة آمنة.

ويؤكد المتخصصون أن الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية يقلل بشكل كبير من فرص دخول الثعابين إلى المنازل، خاصة في المناطق القريبة من المساحات الخضراء أو البيئات الطبيعية، مع الحفاظ على سلامة أفراد الأسرة وتجنب المخاطر المحتملة.

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5 خطوات فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل.. نصائح بسيطة تحمي أسرتك

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
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