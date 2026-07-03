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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل اللحوم المصدر الوحيد للبروتين؟ تعرف على فوائده للجسم

لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟
لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟
آية التيجي

أصبح البروتين من أكثر الكلمات تداولًا في عالم التغذية، إذ باتت الأسواق تعج بمنتجات تحمل عبارة "غني ب البروتين"، بدءًا من الخبز وحبوب الإفطار وحتى الحلويات والمشروبات. 

لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟

ولكن رغم هذا الانتشار الواسع، لا يزال كثيرون يجهلون الكمية التي يحتاجها الجسم يوميًا، وأفضل مصادر البروتين، ودوره الحقيقي في الحفاظ على الصحة.

وفي تقرير نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سلط خبراء التغذية الضوء على أهمية البروتين، مؤكدين أنه ليس مجرد وسيلة لبناء العضلات، بل عنصر غذائي أساسي يؤدي وظائف حيوية متعددة داخل الجسم.

ويؤدي البروتين دورًا أساسيًا في إصلاح الأنسجة، والحفاظ على الكتلة العضلية، ودعم الجهاز المناعي، فضلًا عن الحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر والأعضاء المختلفة.

وتزداد أهمية البروتين مع التقدم في العمر، إذ يساعد في الحد من فقدان الكتلة العضلية والحفاظ على القوة والحركة والاستقلالية لدى كبار السن.

لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟

البروتين يمنح الشعور بالشبع

ويوضح خبراء التغذية أن البروتين يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول مقارنة بالكربوهيدرات المكررة، لأن الجسم يحتاج إلى وقت أطول لهضمه، ما يجعله عنصرًا مهمًا في الأنظمة الغذائية الهادفة إلى إنقاص الوزن.

كما أن الجسم لا يخزن البروتين بنفس الطريقة التي يخزن بها الدهون أو الكربوهيدرات، لذلك يحتاج الإنسان إلى تناوله بانتظام ضمن نظامه الغذائي اليومي.

لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟

هل اللحوم هي المصدر الوحيد للبروتين؟

يعتقد البعض أن اللحوم هي المصدر الأساسي للبروتين، بينما يخشى آخرون من أن الأنظمة النباتية لا توفر احتياجات الجسم منه، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الحقيقة أكثر تنوعًا.
فالبروتين يتوافر طبيعيًا في العديد من الأطعمة، مثل:
البيض.
الزبادي.
الأسماك.
الدجاج.
الفاصوليا.
العدس.
التوفو.
المكسرات.
البذور.
كما تنتشر في الأسواق ألواح البروتين، والمشروبات، والمساحيق المخصصة للأشخاص الراغبين في زيادة الكتلة العضلية أو رفع استهلاكهم اليومي من البروتين.

لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟

خطة غذائية تعتمد على البروتين والألياف

وأشار التقرير إلى أن خبيرة التغذية إيما باردويل تعتمد في خطتها الغذائية على أربعة أسس رئيسية، وهي:
ـ تناول 30 جرامًا من البروتين في كل وجبة.
ـ الحصول على 30 جرامًا من الألياف يوميًا.
ـ تناول 30 نوعًا مختلفًا من الأطعمة النباتية أسبوعيًا.
ـ تقليل السعرات الحرارية بشكل معتدل للراغبين في فقدان الوزن.

وتهدف هذه الخطة إلى دعم فقدان الوزن بطريقة صحية، وتحسين مستويات الطاقة، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، والارتقاء بالصحة العامة.

لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟

هل تحصل على احتياجاتك من البروتين؟

ورغم تزايد الوعي بأهمية البروتين، لا يزال كثير من الأشخاص غير متأكدين من الكمية المناسبة التي يحتاجها الجسم يوميًا أو أفضل المصادر للحصول عليه، وهو ما يدفع خبراء التغذية إلى التأكيد على ضرورة تنويع مصادر البروتين بين الحيوانية والنباتية، مع توزيعها على الوجبات المختلفة طوال اليوم للحصول على أكبر فائدة صحية.

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هل اللحوم المصدر الوحيد للبروتين؟ تعرف على فوائده للجسم

لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟
لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟
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