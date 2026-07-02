7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات

إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية للتخلص من الناموس والحشرات خلال فصل الصيف، فهناك مجموعة من النباتات العطرية والزهور التي تساعد في تقليل وجود البعوض وبعض الحشرات، إلى جانب أنها تضيف لمسة جمالية للمنزل والحديقة، كما يمكن استخدام عدد منها في الطهي.

نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات

وكشف تقرير نشره موقع EatingWell أن هذه النباتات لا تُعد بديلاً كاملاً عن وسائل الوقاية التقليدية، لكنها قد تمنح حماية إضافية عند زراعتها حول المنزل أو في الشرفة، ومن أبرزها :

- نبات السيترونيلا.. الأشهر في طرد البعوض:

يأتي نبات السيترونيلا على رأس القائمة، إذ يُستخدم زيته العطري في صناعة الشموع والبخاخات الطاردة للبعوض. وتتميز النبتة برائحتها النفاذة التي تساعد على إبعاد الحشرات، كما تحتاج إلى ضوء شمس غير مباشر وري منتظم لتنمو بشكل جيد.

- اللافندر.. رائحة مميزة وحماية من الحشرات:

لا يقتصر دور اللافندر على منح المكان رائحة عطرة، بل تشير الدراسات إلى أن زيته العطري يمتلك خصائص تساعد في إبعاد البعوض. كما يجذب النحل والفراشات المفيدة، ويزدهر في الأماكن المشمسة مع ري معتدل.

نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات

- القطيفة:

تحتوي أزهار القطيفة على مركبات طبيعية تساعد في مكافحة بعض الحشرات، لذلك يفضلها كثير من محبي الزراعة المنزلية. كما تتميز بسهولة العناية بها وإنتاجها أزهارًا زاهية طوال فصل الصيف.

- أبو خنجر :

يتميز نبات أبو خنجر بطريقة مختلفة في حماية الحديقة، إذ يجذب بعض الحشرات إليه بعيدًا عن باقي النباتات، مما يساهم في تقليل الأضرار التي قد تصيب المحاصيل مثل الطماطم والخيار والكوسة. كما أن أزهاره صالحة للأكل ويمكن إضافتها إلى السلطات.

نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات

- إكليل الجبل (الروزماري):

يُعد الروزماري من الأعشاب العطرية التي تحتوي أوراقها على زيوت ثبت أنها تساعد في طرد البعوض، بالإضافة إلى استخدامه الواسع في إعداد الأطعمة، ويمكن زراعته بسهولة في الحديقة أو الأصص المنزلية.

- الريحان:

لا يمنح الريحان الطعام نكهة مميزة فقط، بل يحتوي أيضًا على مركبات طبيعية قد تساعد في تقليل وجود البعوض. كما يجذب الملقحات المفيدة، ويُعد من أسهل الأعشاب التي يمكن زراعتها في المنزل.

- النعناع:

يتميز النعناع باحتوائه على مادة المنثول، التي تمتلك خصائص تساعد في إبعاد البعوض والعث وبعض الحشرات الأخرى. وينمو بسرعة كبيرة، لذا يُفضل زراعته في أصيص منفصل حتى لا ينتشر في أنحاء الحديقة.

نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات

هل تكفي هذه النباتات وحدها؟

وأشار التقرير إلى أن النباتات الطاردة للحشرات قد توفر حماية طبيعية إضافية، لكنها لا تغني عن استخدام وسائل الوقاية الأخرى، خاصة في المناطق التي تنتشر فيها البعوض بكثافة. وإذا لم تحقق النتيجة المطلوبة، فستظل تستفيد منها كأعشاب طازجة أو نباتات زينة تضفي جمالًا ورائحة منعشة على منزلك.