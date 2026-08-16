بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟

أعلن نادي طرابزون سبور التركي اتخاذ إجراءات أمنية خاصة لتأمين نجمه المصري محمد صلاح، بعدما كشفت صحيفة «الصباح» التركية عن تعيين حارس شخصي لمرافقته خلال المباريات وخارج الملعب.

وأوضحت الصحيفة أن الحارس الخاص سيكون بجوار محمد صلاح خلال المباريات، إلى جانب مرافقته في تحركاته خارج الملعب، في ظل الاهتمام الجماهيري والإعلامي الكبير الذي يحظى به النجم المصري منذ انتقاله إلى النادي التركي.

وشارك محمد صلاح، أمس، في أول مباراة له بقميص طرابزون سبور، عندما ظهر أمام قاسم باشا، في مستهل مشواره مع الفريق التركي، وسط متابعة جماهيرية كبيرة وترقب لظهوره الأول بعد انتقاله من ليفربول.

كان محمد صلاح قد انضم إلى صفوف طرابزون سبور قادمًا من ليفربول في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة موسمين، ليخوض تجربة جديدة في الدوري التركي بعد سنوات حافلة بالإنجازات مع النادي الإنجليزي.

وتترقب جماهير طرابزون سبور ظهور محمد صلاح بشكل أكبر خلال منافسات الموسم الجديد، وسط آمال كبيرة في أن يمثل اللاعب إضافة قوية من الناحية الفنية، ويساهم في قيادة الفريق لتحقيق نتائج مميزة والمنافسة على البطولات.

ولم يقتصر تأثير انضمام محمد صلاح إلى طرابزون سبور على الجانب الفني فقط، إذ شهد النادي حالة غير مسبوقة من الحماس الجماهيري منذ الإعلان عن الصفقة.

وسجل طرابزون سبور رقمًا تاريخيًا في تاريخ النادي، بعدما أعلن وصول مبيعات التذاكر الموسمية إلى 25 ألف تذكرة، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويعكس الإقبال الجماهيري الكبير حالة الحماس التي يعيشها أنصار طرابزون سبور، خاصة مع وجود محمد صلاح ضمن صفوف الفريق، في ظل ما يمثله النجم المصري من قيمة فنية وجماهيرية وتسويقية كبيرة.

وتأمل جماهير طرابزون سبور أن يواصل محمد صلاح ظهوره القوي مع الفريق، وأن يكون أحد أبرز نجوم الموسم الجديد، في ظل التوقعات الكبيرة المصاحبة لانتقاله إلى الدوري التركي.