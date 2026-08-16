المقاولون العرب: لم نحصل على أي مقابل مادي نظير انتقال صلاح إلى طرابزون التركي

أكد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن المقاولون لم يستفيدوا ماليا من انتقال محمد صلاح إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي.

وقال صلاح في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج “لعبة والتانية” على راديو ميجا إف إم: “كنا سنستفيد ماديا حال بيع محمد صلاح إلى نادي ولكن اللاعب انتقل إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال حر”.

وأضاف: “يكفي ارتباط اسم محمد صلاح بنادي المقاولون العرب كلاعب بدأ مسيرته معنا ولا يهمنا المقابل المادي.. ومحمد صلاح رفع اسم المقاولون العرب عالميًا، ولدينا ٦ لاعبين في معايشات في أوروبا، ونادي المقاولون العرب يولي اهتماما عاليا بقطاع الناشئين”.