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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع  أصبح أكثر سهولة عبر التطبيقات الإلكترونية ونقاط الدفع الفوري، ولكن لايجب أن يكتفى المواطن بهذه الطرق وانما يجب شحن عداد الكهرباء من الشركة للتحديث الدوري للعداد ،فهذا الإجراء يضمن دقة المحاسبة وتفادي الوقوع في شرائح استهلاك مرتفعة دون مبرر واضح.

أسباب شحن العداد من الشركة

 شحن كارت العداد من داخل مقر شركة التوزيع لا يقتصر فقط على إضافة رصيد، بل يتضمن مجموعة من العمليات الفنية المهمة، في مقدمتها تحديث الساعة والتاريخ داخل العداد. إذ تعتمد منظومة الشرائح على توقيت دقيق، حيث يتم تصفير الاستهلاك مع بداية كل شهر. وفي حال وجود خلل في توقيت العداد، قد يستمر احتساب الاستهلاك ضمن شريحة مرتفعة لفترة إضافية، ما يؤدي إلى زيادة التكلفة على المستهلك دون إدراك السبب.

كما تتيح عملية الشحن داخل الشركة إجراء ما يُعرف بـ"المراجعة العكسية" للبيانات، حيث يتم نقل كافة المعلومات المسجلة في العداد خلال الفترة السابقة إلى النظام المركزي. هذه الخطوة تساهم في اكتشاف أي أخطاء محتملة في تسجيل الاستهلاك أو أعطال تقنية قد تؤثر على دقة القراءة، ومن ثم تصحيحها بشكل فوري.

ولا تقتصر أهمية التحديث على الجوانب الفنية فقط، بل تمتد إلى مراجعة مؤشرات الأعطال أو التلاعب، والتي قد تظهر نتيجة عوامل بسيطة مثل الاهتزاز أو التعامل غير المقصود مع العداد. ويؤدي تجاهل هذه المؤشرات إلى احتمالية تراكم ملاحظات قد تُفسر لاحقًا كمخالفة، بينما يساهم التحديث الدوري في مسح هذه السجلات والتأكد من سلامة العداد.

كمايساعد الشحن عبر شركة الكهرباء على التأكد من تنفيذ تصفير الشرائح في موعده الصحيح، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الاستهلاك الشهري، خاصة في حالات الاستخدام المرتفع.

لذلك، يجب التوجّه إلى شركة الكهرباء مرة كل ثلاثة إلى أربعة أشهر على الأقل لإجراء هذا التحديث، مع تفضيل أن يتم ذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر، لضمان بدء دورة استهلاك جديدة وفقًا لأقل شريحة ممكنة وبأقصى دقة في الحساب

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