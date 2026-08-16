عمر مرموش يشارك لحظات من حفل زفافه في إيطاليا .. صور

شارك عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب مصر، مجموعة جديدة من الصور الخاصة بحفل زفافه، الذي أقامه في يوليو الماضي بمدينة بحيرة كومو في إيطاليا، وسط أجواء عائلية مميزة.

وكان مرموش قد احتفل بعقد قرانه في مصر، قبل أن يقيم حفل زفافه في إيطاليا، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، وقبل انطلاق الموسم الجديد مع مانشستر سيتي.

ونشر نجم منتخب مصر الصور عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وسط تفاعل من متابعيه مع اللقطات الجديدة من المناسبة



ومن المتوقع أن يقود عمر مرموش تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة ضد أرسنال فى كأس الدرع الخيرية وفق موقع football insider العالمى.

ويلتقي أرسنال ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد في نهائي كأس الدرع الخيرية على ملعب “برينسيباليتي” الشهير في كارديف، والذي يتسع لحوالي 74,500 متفرج.

وكان عمر مرموش تألق في مباراة السيتي الودية ضد أتلتيكو مدريد والتي انتهت بنتيجة 3-1 وشهدت تسجيل مرموش ثنائية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.