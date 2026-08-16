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طقس اليوم الأحد.. استمرارالأجواء شديدة الحرارة نهاراً ورطبة ليلاً بجميع المحافظات
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طقس اليوم الأحد.. استمرارالأجواء شديدة الحرارة نهاراً ورطبة ليلاً بجميع المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس
خالد يوسف

كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، سيكون مائلاً للحرارة رطبًا في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، حارًّا رطبًّا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة رطبًا ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع طقس حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ورطب ليلًا على أغلب المناطق.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تسجل القاهرة الكبرى نحو 36 درجة مئوية للعظمى و38 درجة للمحسوسة، فيما تصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد إلى 39 درجة، وترتفع المحسوسة إلى 41 درجة، بينما تسجل جنوب الصعيد 42 درجة للعظمى و43 درجة للمحسوسة.

تحذير شديد لقائدي السيارات من الشبورة

حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي تشغيل الكشافات الأمامية للسيارات وتوخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافتِ الهيئة أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 20%، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد بشكل ضعيف جدًّا، بنسبة تقارب 10%، إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، وذلك على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية

أشارتِ الهيئة إلى نشاط الرياح أحيانًا على أغلب أنحاء البلاد، مما يساعد على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء، خاصة على بعض المناطق المكشوفة.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من شواطئ «مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد»، مما يؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر لتتراوح بين 1.75 و2.25 متر، فيما تتراوح سرعة الرياح بين 35 و40 كم/س.

درجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 36، المحسوسة 38.

الوجه البحري: العظمى 35، المحسوسة 37.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31، المحسوسة 35.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32، المحسوسة 36.

شمال الصعيد: العظمى 39، المحسوسة 41.

جنوب الصعيد: العظمى 42، المحسوسة 43.

​طقس اليوم الأحد استمرارالأجواء الحارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية شديد الحرارة نشاط الرياح

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