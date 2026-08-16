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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيجسيث و"فحص التستوستيرون".. هل تكفي المكملات لحل أزمة حاملة الطائرات "لينكولن"؟

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث
خاطر عبادة

تتجه حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" إلى الشرق الأوسط لإغاثة "يو إس إس أبراهام لينكولن" بعد انتشار طويل تجاوز 260 يوماً في البحر بسبب التوتر مع إيران.

إرهاق واستنزاف على متن الحاملة

وذكرت عائلات البحارة، وفقا لتقرير مجلة نيوزويك الأمريكية، عن تعرض أبنائهم لإرهاق شديد وانهيار معنويات ومخاوف من إيذاء النفس، إلى جانب نقص في مستلزمات النظافة وأعطال في السباكة.

ودفع حجم الأزمة السيناتور ريتشارد بلومنتال إلى مطالبة البنتاجون بتوضيح آليات تقييم "الإرهاق والصحة النفسية وجاهزية الطاقم".

وصفة هيجسيث: فحص هرموني 

في إطار برنامج "تحسين أداء المقاتل" الذي أطلقه مطلع العام، حدد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث 15 أغسطس موعداً نهائياً لإقرار فحص إلزامي لمستوى هرمون التستوستيرون “الذكورة” لمنتسبي الجيش.
ويروج البرنامج لاستخدام "تحليلات البيانات والأجهزة القابلة للارتداء" لمعاملة الجنود كـ "أصول عسكرية" تتطلب صيانة وتحسيناً مستمراً، بهدف "تسريع الجاهزية والتفوق".

المشكلة في الأساسيات لا في الهرمونات

لكن بيانات عسكرية تكشف أن جذور الأزمة أعمق. دراسة لمركز أبحاث الصحة البحرية عام 2025 أظهرت أن أبرز ضغوط البحارة هي الحرمان من الراحة ونقص الرعاية الصحية وقلة الأفراد. وقالت 48.3% من العينات إن برامج دعم التوتر غير متوفرة.

وأفاد جهاز الخدمات الصحية العسكرية أن 560 ألف جندي تلقوا تشخيصاً نفسياً بين 2020 و2024، وسجلت البحرية أعلى معدلات الاكتئاب. كما كشف مكتب المساءلة الحكومية أن معظم العسكريين ينامون 6 ساعات أو أقل، رغم توصية البنتاغون بـ 7 ساعات على الأقل.

البنتاجون يرد: ندعم الطاقم ونعالج "متلازمة المشغل"

تدافع البحرية عن الإجراءات المتاحة على متن "لينكولن"، مؤكدة وجود مستشارين نفسيين وبرنامج SAIL لرعاية من يعانون أفكاراً انتحارية لمدة 90 يوماً، ونفت رصد زيادة في حالات الانتحار.


ووصف هيجسيث التقارير بأنها "مضللة تماماً". وتقول الوزارة إن سياسة التستوستيرون تهدف لمواجهة "متلازمة المشغل" التي تشمل اضطرابات النوم والألم المزمن والاكتئاب، كما شكّلت "فريق عمل لإدارة الإرهاق".

تقنيات متطورة أم احتياجات بشرية؟

أوضح التقرير أن الخدمة العسكرية ليست وظيفة عادية وتتطلب تضحيات، لكنه يرى أن برنامج هيغسيث يركز على الابتكار والمكاسب الهامشية على حساب الأساسيات.

فمهما بلغت الاستثمارات في التقنية والهرمونات، فإن "ثلاث وجبات ومرحاض يعمل وليلة نوم جيدة" تظل أكثر تأثيراً في جاهزية الجندي من أي فحص دم.

حاملة الطائرات أبراهام لينكولن أمريكا هرمون التستوستيرون البنتاجون

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