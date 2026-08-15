تفاصيل نظام الإعاشة الجديد للعمرة.. ماذا سيدفع المصريون قبل السفر؟

يتزايد بحث المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة عن تفاصيل نظام الإعاشة الجديد، بالتزامن مع بدء تطبيق قواعد جديدة على برامج العمرة القادمة من مصر، والتي تتضمن إدراج خدمة الإعاشة والوجبات ضمن برنامج الرحلة بدلًا من التعامل معها باعتبارها خدمة اختيارية يمكن للمعتمر الحصول عليها بعد الوصول إلى المملكة العربية السعودية.

ويأتي تطبيق نظام الإعاشة الجديد اعتبارًا من اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026، ضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة الخاصة ببرامج العمرة، حيث أصبحت شركات السياحة مطالبة بإدراج خدمة الإعاشة ضمن التعاقدات الخاصة بالمعتمرين المشمولين بالقرار، والتعامل مع مقدمي الخدمة وفق الضوابط والإجراءات الإلكترونية المعتمدة.









وتشمل المرحلة الحالية من التطبيق المعتمرين القادمين من أربع دول، هي مصر والهند وباكستان وبنجلاديش، فيما يرتبط تنفيذ الخدمة بتفاصيل البرنامج المتعاقد عليه وعدد الوجبات ومستوى الإقامة ومقدم خدمة الإعاشة.

ماذا يعني نظام الإعاشة الجديد للمعتمرين؟

يعني نظام الإعاشة الجديد أن الوجبات أصبحت بندًا أساسيًا ضمن برنامج العمرة بالنسبة إلى التأشيرات المشمولة بالتطبيق، بحيث تتعاقد شركات السياحة مع مقدمي خدمات الإعاشة وفق الإجراءات المنظمة، بدلًا من ترك المعتمر يقرر بعد وصوله إلى المملكة ما إذا كان سيحصل على الوجبات من عدمه.

وتدخل تكلفة الإعاشة ضمن الحساب الإجمالي لتكلفة برنامج العمرة، وهو ما يعني أن أسعار بعض البرامج قد ترتفع مقارنة بالبرامج التي جرى تسعيرها قبل بدء تطبيق القواعد الجديدة.

من المتوقع أن يؤدي تطبيق النظام إلى زيادة أسعار برامج العمرة بنحو 5 آلاف جنيه تقريبًا، مع اختلاف الزيادة الفعلية من برنامج إلى آخر وفق مستوى الفندق ومدة الإقامة ونوع الوجبات والخدمات الأخرى المتضمنة في البرنامج، وفقا لمصدر بغرفة شركات السياحة.

4 دول يشملها التطبيق الجديد

تشمل المرحلة الحالية من تطبيق الإعاشة الإلزامية أربعة أسواق رئيسية، هي مصر والهند وباكستان وبنجلاديش، اعتبارًا من 14 أغسطس 2026.

ويأتي ذلك ضمن توجه نحو تنظيم الخدمات المقدمة للمعتمرين بصورة أكبر، وربط الخدمات المختلفة بالتعاقدات الإلكترونية الخاصة ببرامج العمرة، بما يشمل السكن والنقل والإعاشة وغيرها من الخدمات المرتبطة برحلة المعتمر.

وتستند المنظومة الجديدة بصورة أكبر إلى الإجراءات الإلكترونية عبر منصة «نسك مسار»، بما يسمح بتنظيم التعاقدات ومتابعة الخدمات المقدمة للمعتمرين.

هل الإعاشة تعني 3 وجبات يوميًا؟

لا يعني إدراج الإعاشة بالضرورة أن جميع برامج العمرة ستتضمن الشكل نفسه من الوجبات، إذ تختلف التفاصيل وفق العقد المبرم مع مقدم الخدمة والبرنامج الذي تختاره شركة السياحة.

وقد تتضمن بعض الباقات ثلاث وجبات رئيسية، وهي الإفطار والغداء والعشاء، بينما تتيح برامج أخرى وجبتين فقط، ولذلك يجب على المعتمر مراجعة تفاصيل البرنامج قبل الحجز والتأكد من عدد الوجبات التي تشملها التكلفة.

وتُعرف خدمة الإعاشة بأنها منظومة منظمة لتوفير الوجبات للمعتمرين داخل الفنادق أو في مواقع محددة بالقرب من الحرم، وفق طبيعة البرنامج والتعاقد المبرم مع مقدم الخدمة.



هل يستطيع المعتمر الاستغناء عن الوجبات؟

مع تطبيق نظام الإعاشة الجديد على التأشيرات المشمولة، لا يتم التعامل مع الإعاشة باعتبارها خدمة منفصلة يختار المعتمر إضافتها بعد الوصول إلى المملكة، وإنما تدخل ضمن التعاقد المسبق الخاص ببرنامج العمرة.

وبالتالي، تعمل شركات السياحة على إعادة تنظيم برامجها وأسعارها بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة، خصوصًا البرامج التي جرى إعداد أسعارها قبل بدء تطبيق الإعاشة الإلزامية.

وهنا يصبح من المهم للمواطن قبل دفع قيمة البرنامج أن يسأل شركة السياحة بصورة واضحة عن تفاصيل الإعاشة، وعدد الوجبات، ومكان تقديمها، ونوع الطعام، وما إذا كانت الخدمة فندقية أو ميدانية.

ما الفرق بين الإعاشة والوجبات الفندقية؟

هناك اختلاف بين خدمة الإعاشة المنظمة وبين وجبات الفندق التقليدية، رغم إمكانية تقديم الخدمة داخل الفندق في بعض البرامج.

فالإعاشة تقوم على تعاقد مع متعهد خدمة معتمد، بينما قد تكون وجبات الفندق جزءًا من الخدمات الفندقية المعتادة والمدرجة في سعر الإقامة.

كما تختلف طريقة تقديم الوجبات بحسب البرنامج، فقد تقدم داخل مطعم الفندق أو يتم توصيلها إلى مكان إقامة المعتمر، بينما يمكن أن تكون الإعاشة الميدانية متاحة في نقاط تقديم مرخصة داخل المنطقة المركزية للحرم.

وتتضمن بعض برامج الإعاشة وجبات جاهزة ومغلفة بصورة فردية، مع مراعاة اشتراطات السلامة الغذائية والتغليف والنقل.

أنواع الإعاشة للمعتمرين

تتنوع خدمات الإعاشة بحسب موقع تقديم الطعام ونوع البرنامج ومستوى الفندق واحتياجات المعتمرين.

وتأتي الإعاشة الفندقية باعتبارها من أكثر الأنواع شيوعًا، حيث تقدم الوجبات داخل مطعم الفندق أو يتم توصيلها إلى غرف النزلاء، مع إمكانية توفير قوائم متنوعة تضم أطعمة عربية وآسيوية وعالمية بحسب الفندق ومقدم الخدمة.

أما الإعاشة الميدانية فتناسب المعتمرين الذين يقضون ساعات طويلة في الحرم ولا يرغبون في العودة إلى الفندق عند كل موعد للوجبات، حيث يمكن تقديم وجبات في نقاط مرخصة داخل المنطقة المركزية.

كما توجد الوجبات الجاهزة المغلفة، وهي وجبات يتم إعدادها وتعبئتها في عبوات فردية وفق اشتراطات محددة، مع وضع بيانات الطعام على العبوة وتوفيرها بطريقة تسهل نقلها وتخزينها.

كيف تتحدد أسعار الإعاشة؟

تختلف أسعار خدمة الإعاشة وفق مجموعة من العوامل، من بينها فئة الفندق وعدد الوجبات ونوع الطعام ومدة الإقامة وحجم المجموعة والموسم.

وترتفع تكلفة الإعاشة في الفنادق الأعلى تصنيفًا، كما تكون الوجبات الثلاث أكثر تكلفة من برامج الوجبتين، بينما ترتفع تكلفة البوفيه مقارنة ببعض الوجبات المحددة.

وتؤثر المواسم ذات الإقبال المرتفع على الأسعار، كما يمكن أن يؤدي الحجز الجماعي إلى خفض متوسط التكلفة بالنسبة للفرد مقارنة بالحجز الفردي.

وتشير البيانات الواردة إلى أن تكلفة الإعاشة اليومية قد تتراوح بين 130 و850 ريالًا سعوديًا بحسب فئة الفندق ونوع الخدمة، بينما يبلغ متوسط بعض البرامج المتوسطة نحو 300 ريال للوجبات الثلاث، وفقا لمواقع حجوزات الفنادق بالسعودية.



معايير الجودة والسلامة الغذائية

يرتبط تطبيق نظام الإعاشة الجديد كذلك بزيادة الاهتمام بمعايير جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمعتمرين، حيث تخضع خدمات الإعاشة لاشتراطات الجهات المختصة، ومن بينها أمانة العاصمة المقدسة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتتضمن المنظومة اشتراطات مرتبطة بالإنتاج والتغليف والنقل والتخزين، مع الإشارة إلى معايير مثل HACCP وISO 22000 ضمن منظومة الجودة والسلامة الغذائية.

كما تتيح بعض المنصات والجهات المختصة التحقق من اعتماد مقدمي خدمات الإعاشة، مع إمكانية الاستفسار عن المنشآت المرخصة والاطلاع على بياناتها قبل التعامل معها.

نصائح قبل حجز برنامج العمرة

ينصح المعتمر قبل التعاقد مع شركة السياحة بمراجعة تفاصيل البرنامج بالكامل، وعدم الاكتفاء بالسعر الإجمالي المعلن.

ويجب التأكد من عدد الوجبات التي تتضمنها الباقة، ومكان تقديمها، ومستوى الفندق، ومدة الإقامة، وما إذا كانت الإعاشة فندقية أم ميدانية، إلى جانب التأكد من اعتماد مقدم الخدمة.

كما يجب إبلاغ شركة السياحة أو الفندق مسبقًا بأي احتياجات غذائية خاصة، مثل الوجبات النباتية أو قوائم الأطفال أو بعض أنواع الحساسية الغذائية، حتى يمكن التنسيق مع مقدم الخدمة قبل الوصول.

وتوفر بعض الفنادق الكبرى خيارات غذائية خاصة لكبار السن والأطفال، إلى جانب وجبات قليلة الملح أو بعض الوجبات الخالية من مكونات معينة، وفق الإمكانيات المتاحة وطلب المعتمر مسبقًا.

هل الإعاشة إلزامية لجميع الجنسيات؟

لا، فبحسب المعلومات الواردة، يقتصر التطبيق الإلزامي اعتبارًا من 14 أغسطس 2026 على برامج العمرة القادمة من مصر والهند وباكستان وبنجلاديش.

أما بالنسبة إلى الجنسيات الأخرى، فتظل الإعاشة اختيارية وفق القواعد المشار إليها، مع استمرار التوجه نحو تطوير الخدمات الرقمية وتنظيم التعاقدات الخاصة بخدمات المعتمرين.

ويجب التفرقة بين إلزام شركات العمرة بإدارة عقود الإعاشة إلكترونيًا وبين إلزام المعتمر نفسه بإجراءات إلكترونية منفصلة، إذ يستفيد المعتمر من المنظومة من خلال تفاصيل البرنامج وبطاقات أو أدوات متابعة الخدمة بحسب النظام المستخدم.

أبرز الأسئلة حول الإعاشة في العمرة

وتشمل الأسئلة المتداولة إمكانية حجز الإعاشة منفصلة عن الفندق، وتفاصيل الوجبات، والفارق بين الإعاشة الفردية والجماعية، ومدى توفير وجبات خاصة للأطفال أو النباتيين أو أصحاب الحساسية الغذائية.

كما تختلف تكلفة الإعاشة وفق عدد الوجبات ونوع الطعام ومدة الإقامة ومستوى الفندق، بينما تكون الإعاشة الجماعية في بعض الحالات أقل تكلفة للفرد من الحجز الفردي.



وبالنسبة إلى الفنادق، قد توفر بعض المنشآت برامج تشمل الإفطار والغداء والعشاء، بينما تكتفي برامج أخرى بالإفطار والعشاء، ولذلك يظل الرجوع إلى تفاصيل العقد أمرًا ضروريًا قبل دفع قيمة الرحلة.

وفي النهاية، يمثل نظام الإعاشة الجديد تغييرًا مهمًا في طريقة تنظيم برامج العمرة بالنسبة إلى الدول المشمولة بالتطبيق، إذ أصبحت الوجبات جزءًا من منظومة الخدمات المتعاقد عليها مسبقًا، وهو ما يجعل معرفة تفاصيل الباقة والتأكد من الخدمات المدرجة فيها خطوة أساسية قبل الحجز.

كما أن ارتفاع تكلفة بعض البرامج بنحو 5 آلاف جنيه تقريبًا وفق التقديرات الواردة، يجعل المقارنة بين البرامج أكثر أهمية، خاصة مع اختلاف أسعار الفنادق وعدد الوجبات ومستوى الخدمة ومدة الإقامة.

وبذلك، فإن أفضل طريقة لتجنب المفاجآت المالية هي مراجعة عقد العمرة بالكامل، والتأكد من تفاصيل السكن والنقل والإعاشة، ومعرفة ما إذا كانت الوجبات الثلاث مشمولة بالفعل أم أن البرنامج يعتمد على وجبتين فقط، إلى جانب التأكد من اعتماد مقدم الخدمة.