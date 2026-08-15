محافظ دمياط يلتقي بالمرضي وذويهم بمستشفى دمياط العام

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة ميدانية بمستشفى دمياط العام، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، والدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة بدمياط، والدكتور محمد اللبان مدير المستشفى، وممثلو مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط.

وخلال الجولة، تابع محافظ دمياط مدى جاهزية المستشفى وانتظام سير العمل بها، ومستوى الانضباط والالتزام، كما حرص على التواصل مع عدد من المرضى وذويهم، للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم، والتوجيه بسرعة التعامل معها.

ووجه محافظ دمياط ممثلي مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير أطراف صناعية لعدد من الحالات المستحقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجاتهم.